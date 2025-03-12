Об этом в среду, 12 марта, сообщает "Милитарный", ссылаясь на пользователей сервиса, передает 24 Канал. Это произошло на фоне того, что США возобновили обмен разведданными с Украиной после переговоров в Саудовской Аравии.

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Что известно о восстановлении доступа

Американское правительство ранее приостановило украинские учетные записи в GEGD. Администрация Maxar объяснила, что ограничения осуществили "по административному запросу". В целом отключение стало следствием приостановления обмена разведданными между США и Украиной.

Это означает, что администрация президента США Дональда Трампа через государственный департамент запретила предоставлять американским компаниям и коммерческим сервисам спутниковые данные для Украины, что задело как правительственных, так и частных пользователей.

Но во вторник, 11 марта, по итогам переговоров в Джидде, Вашингтон отменил запрет на предоставление разведывательной информации и помощи Киеву. В Maxar Technologies обратились относительно восстановления доступа для украинских пользователей, но официального комментария там не предоставили.

В то же время пользователи, как пишет "Милитарный", уже начали получать письма о восстановлении доступа.

Напомним, 7 марта компания Maxar ограничила бесплатный доступ к своим спутниковым снимкам, которые использовали для отслеживания передвижения российских войск и документирования военных преступлений оккупантов. СМИ писали, что США все же делились некоторыми данными.