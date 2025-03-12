Про це у середу, 12 березня, повідомляє "Мілітарний", посилаючись на користувачів сервісу, передає 24 Канал. Це сталося на тлі того, що США відновили обмін розвідданими з Україною після переговорів у Саудівській Аравії.

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Що відомо про відновлення доступу

Американський уряд раніше призупинив українські облікові записи в GEGD. Адміністрація Maxar пояснила, що обмеження здійснили "за адміністративним запитом". Загалом відключення стало наслідком призупинення обміну розвідданими між США й Україною.

Це означає, що адміністрація президента США Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України, що зачепило як урядових, так і приватних користувачів.

Але у вівторок, 11 березня, за підсумком переговорів у Джидді, Вашингтон скасував заборону на надання розвідувальної інформації та допомоги Києву. До Maxar Technologies звернулися стосовно відновлення доступу для українських користувачів, але офіційного коментаря там не надали.

Водночас користувачі, як пише "Мілітарний", вже почали отримувати листи про відновлення доступу.

Нагадаємо, 7 березня компанія Maxar обмежила безкоштовний доступ до своїх супутникових знімків, які використовували для відстеження пересування російських військ і документування воєнних злочинів окупантів. ЗМІ писали, що США все ж ділилися деякими даними.