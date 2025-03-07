Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AIN та "Економічну правду".

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Що таке Maxar Technologies

Maxar Technologies має на орбіті Землі 90 супутників. Компанія займається супутниковими зйомками та виробництвом супутників, а також створила проєкт Maxar News Bureau, завдяки якому люди стежать за основними подіями у світі через космос.

Відомо, що наразі Maxar співпрацює з передовими технологічними компаніями та більш ніж 50 урядами світу. Зокрема вона забезпечує 90% ключової геопросторової розвідки, яку уряд США використовує для національної безпеки.

Одним із пріоритетів Maxar є розробка супутників / Фото: SpaceNews

Архів компанії містить 125 петабайтів супутникових знімків, які активно застосовуються для створення цифрових карт. Багато з них також інтегровані в навігаційні системи та сервіси, що використовуються мільйонами людей. За даними Maxar, щомісяця приблизно 3,8 мільярда користувачів у всьому світі взаємодіють із їхніми технологіями.

На початку 2023 року Maxar уклала п'ятирічний контракт із Національним агентством геопросторової розвідки США (NGA) на суму майже 200 мільйонів доларів. Угода передбачає постачання супутникових знімків країнам-союзникам США.

Цей контракт є ініціативою NGA з надання комерційних супутникових знімків країнам-партнерам. Агентство не розголошує, які країни отримують підтримку за цим контрактом. Проте з моменту вторгнення Росії в Україну NGA відіграє центральну роль у координації геопросторової розвідки для України та багатьох інших країн-союзників,

– зазначали в SpaceNews.

Яку роль супутникові знімки грають у війні

Maxar стала широко відомою серед українців наприкінці 2021 – на початку 2022 року, коли світові медіа, використовуючи її супутникові знімки, повідомляли про загрозу повномасштабного вторгнення Росії.

Зокрема 20 лютого 2022 року журналісти The New York Times опублікували знімки Maxar, на яких зафіксовано колони російських військ, що рухаються з білоруських полігонів у напрямку українського кордону.

Російська техніка рухається в бік українського кордону / Фото: Maxar Technologies

Основна частина знімків була зроблена поблизу Бєлгорода, приблизно за 40 кілометрів від українського кордону. Окрім пересування військової техніки, супутники також зафіксували новий майданчик для посадки гелікоптерів.

Одним із найвідоміших супутникових знімків, зроблених Maxar під час війни в Україні, стало фото Драматичного театру в Маріуполі. Поруч із будівлею великими літерами було написано "Діти", але тоді це не зупинило російських військових від завдання удару.

Знімок драмтеатру в Маріуполі став одним із найвідоміших / Фото: Maxar Technologies

Супутникові знімки ставали доказами також інших злочинів російської армії. Фото авіабази в Енгельсі, з якої окупанти б'ють по Україні, наслідки підриву росіянами колонії в Оленівці, де загинули українські полонені, фото зруйнованих Бахмута й Соледара – більшість таких супутникових знімків належить саме Maxar.

Варто зазначити, що супутники Maxar фіксували й інші військові конфлікти, зокрема в Афганістані та Сирії. Одним із найвідоміших стало фото, зроблене в серпні 2021 року: на ньому тисячі людей скупчилися біля аеропорту в Кабулі та заповнили злітно-посадкову смугу, намагаючись покинути країну.