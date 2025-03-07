Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AIN и "Экономическую правду".

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Что такое Maxar Technologies

Maxar Technologies имеет на орбите Земли 90 спутников. Компания занимается спутниковыми съемками и производством спутников, а также создала проект Maxar News Bureau, благодаря которому люди следят за основными событиями в мире через космос.

Известно, что сейчас Maxar сотрудничает с передовыми технологическими компаниями и более чем 50 правительствами мира. В частности она обеспечивает 90% ключевой геопространственной разведки, которую правительство США использует для национальной безопасности.

Одним из приоритетов Maxar является разработка спутников / Фото: SpaceNews

Архив компании содержит 125 петабайтов спутниковых снимков, которые активно применяются для создания цифровых карт. Многие из них также интегрированы в навигационные системы и сервисы, используемые миллионами людей. По данным Maxar, ежемесячно примерно 3,8 миллиарда пользователей во всем мире взаимодействуют с их технологиями.

В начале 2023 года Maxar заключила пятилетний контракт с Национальным агентством геопространственной разведки США (NGA) на сумму почти 200 миллионов долларов. Соглашение предусматривает поставку спутниковых снимков странам-союзникам США.

Этот контракт является инициативой NGA по предоставлению коммерческих спутниковых снимков странам-партнерам. Агентство не разглашает, какие страны получают поддержку по этому контракту. Однако с момента вторжения России в Украину NGA играет центральную роль в координации геопространственной разведки для Украины и многих других стран-союзников,

– отмечали в SpaceNews.

Какую роль спутниковые снимки играют в войне

Maxar стала широко известной среди украинцев в конце 2021 – начале 2022 года, когда мировые медиа, используя ее спутниковые снимки, сообщали об угрозе полномасштабного вторжения России.

В частности, 20 февраля 2022 года журналисты The New York Times опубликовали снимки Maxar, на которых зафиксированы колонны российских войск, движущиеся из белорусских полигонов в направлении украинской границы.

Российская техника движется в сторону украинской границы / Фото: Maxar Technologies

Основная часть снимков была сделана вблизи Белгорода, примерно в 40 километрах от украинской границы. Кроме передвижения военной техники, спутники также зафиксировали новую площадку для посадки вертолетов.

Одним из самых известных спутниковых снимков, сделанных Maxar во время войны в Украине, стало фото Драматического театра в Мариуполе. Рядом со зданием большими буквами было написано "Дети", но тогда это не остановило российских военных от нанесения удара.

Снимок драмтеатра в Мариуполе стал одним из самых известных / Фото: Maxar Technologies

Спутниковые снимки становились доказательствами и других преступлений российской армии. Фото авиабазы в Энгельсе, с которой оккупанты бьют по Украине, последствия подрыва россиянами колонии в Еленовке, где погибли украинские пленные, фото разрушенных Бахмута и Соледара – большинство таких спутниковых снимков принадлежит именно Maxar.

Стоит отметить, что спутники Maxar фиксировали и другие военные конфликты, в частности в Афганистане и Сирии. Одним из самых известных стало фото, сделанное в августе 2021 года: на нем тысячи людей собрались возле аэропорта в Кабуле и заполнили взлетно-посадочную полосу, пытаясь покинуть страну.