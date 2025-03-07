Однако, понятно, что отключение доступа к Maxar – это следствие запрета администрации Трампа предоставлять Украине разведывательные данные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОО "Милитаристский".

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"Администрация президента Дональда Трампа через государственный департамент запретила предоставлять американским компаниям и коммерческим сервисам спутниковые данные для Украины", – объяснили активисты.