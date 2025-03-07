Бывший директор ЦРУ в эфире Times Radio обвинил Дональда Трампа в "вымогательстве" из-за прекращения обмена разведывательными данными США с Украиной. Джон Бреннан заявил, что этот "абсолютно беспрецедентный шаг" может иметь "разрушительные последствия для Киева", передает 24 Канал со ссылкой на The Huffington Post.

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Решение Трампа может иметь разрушительные последствия для Украины

Бреннан, который работал при шести президентах США, сказал: Я никогда не видел ничего подобного за свои почти 35 лет опыта... чтобы американская разведка прекращала работу по политическим мотивам, чтобы заставить такого партнера, как Украина, уступить требованиям администрации".

Разведчик считает, что это может иметь катастрофические последствия на поле боя, если такая ситуация сохранится надолго.

Он подчеркнул, что видит в подходе Америки – метод давления и вымогательства.

Объясняя, почему потеря доступа к американской разведке является критической для Украины, Бреннан отметил, что европейцы не имеют возможностей предоставлять тот уровень разведывательных данных, который обеспечивает американская разведка – все виды информации, которые питают и поддерживают правительство Украины, военные, спецслужбы, силовые структуры.

Если это отобрать, украинские службы будут значительно ослаблены.

К слову, Великобритания продолжит предоставлять Украине разведданные, несмотря на прекращение обмена данными с США.