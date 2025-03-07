В Україні дистриб'ютором Maxar є компанія ТВІС. Там повідомили, що нові правила не торкнулися авторизованих українських користувачів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Які зміни запровадили Maxar

Українські користувачі матимуть доступ до знімків, але лише за гроші. Компанія надаватиме їм платні послуги, так само як клієнтам з Росії та інших країн.

Однак, чи надаватиме компанія фото для силових структур України за кошти США, дистриб'ютори не знають.

Зазначається, що обмеження доступу до супутникових знімків Maxar у першу чергу вплинуло на роботу OSINT-спільнот.

Open source intelligence, OSINT – це концепція добування та використання різноманітної інформації з відкритих джерел, без порушення законів. Спільноти, які працювали за такою методологією, мали безкоштовний доступ до знімків Maxar та публікували їх в мережі.

У компанії Maxar офіційно не прокоментували зміну політики.

Maxar володіє супутниками дистанційного зондування Землі, що складається з 10 апаратів.