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27 квіт
13:50

"Диво у Ватикані": західні ЗМІ розмістили на перших шпальтах фото зустрічі Трампа та Зеленського

Світова преса розмістила на перших шпальтах фото історичної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Ватикані у межах прощання з Папою Римським Франциском у суботу, 26 квітня.
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