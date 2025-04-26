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Новини Геополітики
У Кремлі заявили, що бачення Трампа щодо врегулювання війни схоже на "їхню позицію"
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"Диво у Ватикані": західні ЗМІ розмістили на перших шпальтах фото зустрічі Трампа та Зеленського
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Заяви Трампа свідчать, що перемир'я може бути близьке як ніколи, – The Telegraph
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Швидкоплинні зустрічі серед глобального розбрату, – у NYT проаналізували 14 годин Трампа в Римі
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"Торпеди в запасі": Трамп окреслив свої цілі на наступні 100 днів президентства
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Трамп дорікнув Гегсету, назвавши "дитячим" його надсилання секретних даних дружині, – NBC News
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"Це не Октоберфест": прем'єра Баварії розкритикували за селфі перед похороном Папи Римського
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Особливий дух може надихнути на нові рішення, – Дуда про зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані
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Сенатор-республіканець Грем пригрозив Росії санкціями й похвалив Трампа за риторику щодо Путіна
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26 квітня
Китай захопив безлюдний острів за 5 кілометрів від військової бази Філіппін, – FT
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Майбутні президенти США матимуть змогу змінити позицію проти членства України в НАТО, – NYT
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Іран і США провели "серйозніші, ніж раніше" переговори: в AP розкрили деталі зустрічі
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Ситуація залишається небезпечною: вихід Індії з угоди про воду матиме катастрофічні наслідки
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Ракетні удари по цивільних розкривають справжні плани Путіна, – WSJ
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США стали більш зговірливі до підтримки "коаліції рішучих" для України, – ЗМІ
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Трамп пообіцяв президенту Естонії не виходити з переговорів щодо України
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Для Трампа настав час припинити вичавлювати поступки з України та дотиснути Путіна, – Джонсон
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Європа завжди підтримуватиме Україну в її прагненні до миру, – фон дер Ляєн
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27 квіт
13:50
"Диво у Ватикані": західні ЗМІ розмістили на перших шпальтах фото зустрічі Трампа та Зеленського
Світова преса розмістила на перших шпальтах фото історичної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Ватикані у межах прощання з Папою Римським Франциском у суботу, 26 квітня.
26 квіт
22:52
Китай захопив безлюдний острів за 5 кілометрів від військової бази Філіппін, – FT
26 квіт
22:18
Майбутні президенти США матимуть змогу змінити позицію проти членства України в НАТО, – NYT
Всі головні новини
Колонки
Анатолій Амелін
Трамп запустив керований хаос і його ціль – одна
Валерій Пекар
Танці з бубнами замість миру: що стоїть за риторикою Трампа
Віталій Портников
На що піде Путін, щоб втримати Трампа у переговорах
Петро Олещук
Кремль пропонує Трампу "шикарний компроміс"
Агія Загребельська
Чи зможе Вашингтон зняти всі санкції з Росії і що буде далі
Сергій Фурса
Президент-катастрофа: як Трамп руйнує все, за що береться
Ігор Семиволос
Переговори між Іраном та США можуть стати несподіваним шансом для України
Валерій Пекар
Кому нині в Америці стає краще від політики Трампа?
Валерій Пекар
Трамп повертається спиною до війни в Україні
Петро Олещук
Не Трамп причина проблем, або Як у США вшанували фаната Путіна
Віталій Портников
Як Віткофф стає новою потужною зброєю Путіна
Олексій Копитько
Трамп заходить у нове коло: з чим пов'язана зміна риторики щодо Зеленського
Іноземні ЗМІ про Україну
Майбутні президенти США матимуть змогу змінити позицію проти членства України в НАТО, – NYT
Ракетні удари по цивільних розкривають справжні плани Путіна, – WSJ
США стали більш зговірливі до підтримки "коаліції рішучих" для України, – ЗМІ
Трамп може вийти з мирних переговорів, – у Times назвали умову
Миротворчі війська, російський Крим та українська ЗАЕС, – Reuters про мирну пропозицію США
Я сказав це образно, – Трамп про обіцянки закінчити війну в Україні в перший день на посаді
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