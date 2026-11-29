Про це в ефірі 24 Каналу заявив експерт Богдан Попов. За його словами, комплекс РС-24 "Ярс" має дальність до 12 тисяч кілометрів, тому перекидання установки вглиб території Росії є виключно інструментом залякування.

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Шантаж європейських країн

Головна мета Москви полягає в намаганні посіяти паніку в державах Євросоюзу, які наразі не володіють системами протиповітряної оборони для перехоплення подібних міжконтинентальних цілей. Водночас для ударів по Україні маневри за тисячі кілометрів від лінії фронту позбавлені будь-якого військово-тактичного сенсу.

Богдан Попов пояснив роль Китаю у стримуванні Кремля: відео

Економічний глухий кут для КНР

Аналітик наголосив, що реальне використання зброї масового ураження виключене через тотальне підпорядкування Кремля політичній волі Пекіна. Російський диктатор остаточно втратив суб'єктність і перетворився на керований інструмент КНР, керівництву якої не потрібна катастрофа світового масштабу.

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Залежна Російська Федерація в своїй війні та взагалі в своєму існуванні здебільшого зараз від Китайської Народної Республіки, а це та держава, яка ні в якому разі не хоче допустити глобальної ядерної світової війни. Китай торгує з усіма. Для Китаю перші торговельні партнери – це США і Європейський Союз. Якщо всі один одного розбомблять, то Китаю просто не буде з ким торгувати, і він економічно згниє. Саме тому Китай стримує від цього Путіна– наголосив Попов.

Гість ефіру зауважив, що навіть найрадикальніші наміри кремлівських кіл схилити керівництво до натискання ядерної кнопки повністю розбиваються об категоричну заборону Китаю.

Раніше очевидці в Росії зняли на відео, як агресор переміщував ракетні комплекси неподалік Барнаула в селі Бобровка.