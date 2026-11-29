Росія засвітила комплекси "Ярс" / Скриншот з відео
В Росії зняли на відео, як переміщають стратегічні ракетні комплекси РС-24 "Ярс" із міжконтинентальними балістичними ракетами. Вони проїжджали повз одне з російських сіл.
Відповідно відео опублікували в соцмережах.
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Де зафіксували комплекс РС-24 "Ярс"?
Ракетний комплекс перевозили неподалік від Барнаулу в селі Бобровка. Це приблизно за 3300 кілометрів від кордону з Україною.
Переміщення таких комплексів зазвичай відбувається приховано та під посиленою охороною. Тому цілком можливо, що в Кремлі дозволили опублікувати таке відео. Такі "випадкові кадри" розраховані на західну аудиторію, аби викликати у них страх. Це ще один елемент ядерного шантажу з боку РФ.
Росія засвітила комплекси РС-24 "Ярс": дивіться відео
Відомо, що РС-24 "Ярс" є одним з елементів російської ядерної тріади. Сам комплекс використовує міжконтинентальну балістичну ракету, яка здатна нести ядерні боєголовки. Фактично це є вдосконалена версія комплексу "Тополь-М".
Додамо, спецпредставник Трампа Джаред Кушнер розповідав, що Володимир Путін обіцяв не вдаватися до застосування ядерної зброї. При цьому російський диктатор неодноразово погрожував ядерною зброєю Україні та Заходу.
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