Також він заявив, що Україна не здатна існувати самостійно. Про це військовий злочинець заявив під час виступу перед пропагандистськими ЗМІ.

Що сказав Путін?

У четвер, 1 жовтня, російський диктатор видав низку безглуздих заяв щодо російсько-української війни. Він заявив, що Кремль не розв'язував війну.

За словами очільника країни-агресорки, Росію свідомо поставили у ситуацію, у якій вона була змушена захищати себе зі зброєю в руках відповідати на агресію. Путін не уточнив, хто саме мав напасти.

Також він не міг оминути своїх "улюблених тем" – націоналізму та русофобії в Україні. Диктатор заявив, що ці інструменти використали для боротьби проти Росії.

Путін, за правління якого Москва стає все більш залежною від Пекіна знову почав розповідати про зовнішнє управління Україною. Також, за його словами, Україна не може бути незалежною державою.

Україна не може існувати самостійно. Вона втрачає елементи своєї державності. Нею керують ззовні,

– заявив очільник Кремля.

Також очільник країни-агресорки почав знову застосовувати ядерну риторику та погрожувати світу.

Якщо рушниця на початку вистави висить на стіні, вона обов'язково має вистрілити,

– сказав Путін.

Також він заявив, що нібито світ стає багатополярним, і колишнім гегемонам доведеться визнати ці реалії. Очільник Кремля розповів, що міжнародна ситуація прийде до балансу, але це не буде швидко.

Також воєнний злочинець, який щодня б'є по цивільній інфраструктурі та мирних містах ударними БпЛА та ракетами вважає, що у світовій політиці зараз "порушують всі мислимі та немислимі табу".