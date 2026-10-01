Также он заявил, что Украина не способна существовать самостоятельно. Об этом военный преступник рассказывал во время выступления перед пропагандистскими СМИ.

Что сказал Путин?

В четверг, 1 октября, российский диктатор издал ряд бессмысленных заявлений по поводу российско-украинской войны. Он сказал, что Кремль не развязывал войну.

По словам руководителя страны-агрессорки, Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она вынуждена была "защищать себе с оружием в руках" и отвечать на агрессию. Путин не уточнил, кто именно должен был напасть.

Также он не мог обойти своих "любимых тем" – национализма и русофобии в Украине. Диктатор заявил, что эти инструменты использовались для борьбы против России.

Путин, при правлении которого Москва становится все более зависимой от Пекина, снова начал рассказывать о внешнем управлении Киевом. Также, по его словам, Украина не может быть независимым государством.

Украина не может существовать самостоятельно. Она теряет элементы собственной государственности. Ею управляют извне,

– заявил глава Кремля.

Он утверждает, что мир становится многополярным, и бывшим гегемонам придется признать эти реалии. Кремлевский диктатор рассказал, что международная ситуация придет к балансу, но это не будет быстро.

Также военный преступник, ежедневно бьющий по гражданской инфраструктуре и мирным городам ударными БПЛА и ракетами, считает, что в мировой политике сейчас "нарушают все мыслимые и немыслимые табу". Кроме того, глава страны-агрессорки начал снова применять ядерную риторику и угрожать миру.

Если ружье в начале спектакля висит на стене, оно обязательно должно выстрелить,

– сказал Путин.

Напомним, что Москва активизировала ядерный шантаж против европейцев. В среду, 30 сентября, Россия направила НАТО документ, в котором в очередной раз угрожала применением ядерного оружия.

В Кремле сказали, что готовы пойти на такой шаг в случае, если Североатлантический союз попытается изолировать Калининградскую область. Кроме того, Москва обвинила Европу в создании риска прямого конфликта.