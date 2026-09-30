О содержании документа, который оказался в распоряжении Reuters, агентство сообщило 30 сентября.

Чем угрожает Россия?

Россия направила в НАТО неофициальный дипломатический документ, в котором предупредила Альянс о возможных последствиях попыток изолировать Калининградскую область от остальной части России.

Важно знать! Калининградская область – российский эксклав на Балтийском море, расположенный между Польшей и Литвой. Он имеет важное военно-стратегическое значение для России и является одним из самых милитаризованных ее регионов.

В Москве заявили, что действия НАТО якобы создают "высокие риски разгорания прямого вооруженного конфликта".

Россия будет готова использовать весь арсенал сил и возможностей, имеющихся в ее распоряжении, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО предпримут какую-либо попытку, направленную на изоляцию Калининградской области от остальной части страны,

– говорится в документе.

Москва также обвинила НАТО в "опасном и безрассудном курсе". Поводом для беспокойства являются военные учения Альянса, разведывательные полеты вблизи Калининграда, поставки оружия Украине и другие действия западных стран.

Что ответили в НАТО?

В Альянсе подтвердили, что получили российский неофициальный документ.

Мы направили ответ, отметив, что НАТО является оборонным альянсом, и ни одно из наших действий или учений не представляет риска для какой-либо части России. Мы решительно осуждаем угрозу применения силы, включая любую безответственную ядерную риторику. Мы призываем Россию прекратить свою неспровоцированную войну в Украине,

– заявила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт.

В то же время в НАТО подчеркивают, что продолжают поддерживать Украину и укреплять собственную систему сдерживания и обороны. НАТО также официально называет российскую ядерную риторику опасной и безответственной.

Использование Россией гибридных тактик – признак отчаяния. Но это не заставит нас отказаться от поддержки Украины. У нас есть все необходимое, чтобы защитить каждый сантиметр территории стран-членов Альянса, и мы остаемся сильными, готовыми и способными противостоять любой угрозе,

– подытожили в НАТО.

Российские посольства как минимум в трех европейских странах в последние дни также публиковали заявления, в которых обвиняли НАТО в эскалации напряженности вокруг Калининграда.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления дипломатическими напоминаниями для "горячих голов в Европе". В то же время европейские правительства обвиняют Россию в усилении гибридной активности на континенте, в частности в саботаже и поджогах. Москва эти обвинения отрицает.

В Литве российское предупреждение назвали безосновательным и расценили его как психологическое давление. Об этом заявил Дэвидас Матулонис, советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности.

Напомним, на фоне экономических проблем Россия вновь активизировала ядерную риторику, в частности вокруг системы автоматического ядерного ответного удара "Периметр", известной как "Мертвая рука". The Times описала секретный объект на Урале и заявила, что подземный командный центр якобы способен пережить ядерный удар и обеспечить ответ России.

Концепция "Периметра" не нова, ведь Москва уже много лет использует ее в своей пропаганде для запугивания Запада. Политтехнолог Тарас Загородний считает, что главной аудиторией такой риторики являются западные политики, которые опасаются прямого противостояния с Россией.

Он также обратил внимание на появление подробных фотографий объекта, который якобы имеет высокий уровень секретности. Распространение таких материалов может быть выгодно самой Москве как инструмент психологического давления.

В то же время расходы на ядерную инфраструктуру не решают актуальных экономических проблем России и не восстанавливают утраченные нефтеперерабатывающие мощности. Ядерные объекты также не способны остановить украинские удары по российской энергетической инфраструктуре или создать новые источники доходов для страны-агрессора.