Дональд Трамп снова заговорил о возможности завершить войну к зиме, в то время как Россия все острее реагирует на санкции, украинские удары по своей энергетике и перспективу расширения технологических возможностей Украины. Параллельно Москва усиливает риторику в отношении Европы и возвращает в публичное пространство ядерные страшилки времен Холодной войны.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала проанализировал, что может стоять за новым дедлайном Трампа, почему Кремль снова апеллирует к Анкориджу и как экономические проблемы России влияют на ее дальнейшие действия. Он также объяснил, почему Москва нервничает из-за Starlink и Starshield, усиливает давление на Европу и возвращается к теме так называемой "Мертвой руки".

24 Канал представляет текстовую версию разговора.

Трамп возвращается к обещанию завершить войну

Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть завершение войны уже к зиме. Американский президент ссылается на свои контакты с Владимиром Зеленским и одновременно говорит, что Владимир Путин якобы также готов к соглашению.

Такой дедлайн может быть связан прежде всего с предыдущими обещаниями самого Трампа. Он неоднократно говорил о быстром завершении войны, поэтому теперь для него важно показать конкретный результат.

Наша задача - подсказать ему правильное направление, дать импульс туда, куда нужно. Если к зиме, значит к зиме. Давай оружие - и все это будет завершено к зиме,

– объяснил Загородний.

Для Украины это может стать дополнительным аргументом в разговоре с Соединенными Штатами. Если Вашингтон действительно хочет ускорить завершение войны, одних политических заяв недостаточно, нужны решения, которые усилят украинские возможности.

В то же время украинская стратегия не может зависеть от политического календаря в США. Одним из главных инструментов давления уже стали удары по российской нефтепереработке, которые напрямую затрагивают экономические возможности страны-агрессора.

Украина работает по своему плану, ведет Россию к коллапсу. Это Трампу нужна целостная Россия, а не Украине. Украина делает все для того, чтобы в России наступил экономический коллапс не из-за санкций, а благодаря конкретным действиям, связанным с уничтожением их нефтепереработки,

– подчеркнул политтехнолог.

В Москве могут учитывать и риск дальнейшего усиления украинских атак в холодный период. Особенно ощутимыми проблемы с энергетикой могут стать при низких температурах, если удары по соответствующей инфраструктуре продолжатся.

Поэтому Украине важно параллельно развивать собственные ракеты и другие дальнобойные средства. Это позволит продолжать давление на Россию независимо от того, насколько быстро будут продвигаться возможные переговоры.

Анкоридж уже не дает Москве желаемого результата

Сергей Лавров все чаще вспоминает Анкоридж на фоне продолжения американских санкций и новых ограничений против российского нефтяного сектора. Москва пытается представить ситуацию так, будто предыдущие контакты с США должны были привести к совершенно другой политике Вашингтона.

Россия уже не впервые использует подобную переговорную тактику. Кремль сначала озвучивает собственные требования, а затем пытается представить их так, будто другая сторона уже согласилась с этими условиями.

Россияне часто так делают: представляют свою начальную переговорную позицию, а затем манипулируют так, будто кто-то уже принял ее во внимание и это стало инструкцией к действию,

– отметил Загородний.

Однако ситуация уже существенно изменилась. Украина активнее наносит удары по российской территории и нефтеперерабатывающим предприятиям, а положение России в Черном и Азовском морях также уже не соответствует тому балансу, на который Москва могла рассчитывать раньше.

В таких условиях российские требования о сокращении украинской армии, ограничении вооружений или фактическом отказе от дальнобойных возможностей все сложнее представлять как реалистичную основу для договоренностей.

Эта история с Анкориджем показывает, что реально этот Анкоридж уже сдох. Только в мыслях россиян он якобы еще существует,

– сказал политтехнолог.

Публичное недовольство Лаврова может быть попыткой вернуть дискуссию к условиям, которые Москва считает выгодными для себя. В то же время украинские удары и дальнейшее санкционное давление все сильнее меняют условия, в которых Кремлю приходится действовать.

Лавров, несмотря на свою публичную риторику, хорошо понимает международную ситуацию и положение России. Его все более резкие заявления могут быть связаны именно с осознанием того, что предыдущие расчеты Москвы не оправдываются.

Москва усиливает давление на Европу

Российская риторика в отношении европейских стран становится все жестче. Лавров заявляет, что опасения Европы по поводу большой войны могут стать "самосбывающимся пророчеством", а Кремль снова возвращается к теме якобы нарушения прав русскоязычного населения в странах Балтии.

Напряжение сопровождается и инцидентами возле границ. Речь, в частности, идет о проблемах с оборудованием на границе с Латвией, событиях возле Литвы и ограничении доступа к отдельным территориям.

Сами по себе такие случаи не подтверждают подготовку нападения. Однако перед полномасштабным вторжением в Украину Москва также до последнего отрицала намерение начать большую войну.

Я думаю, что подготовка идет полным ходом. У россиян нет времени ждать до 2030 года и все проверять. Им нужно делать это сейчас, и срочно,

– заявил Загородний.

Одним из факторов, которые могут подталкивать Кремль к более рискованным действиям, является ухудшение внутреннего положения России. Украинские удары по энергетике продолжаются, денег становится меньше, а возможностей быстро изменить ситуацию становится все меньше.

Российская армия в то же время получила большой опыт использования новых технологий в войне против Украины. Польша, страны Балтии и другие члены НАТО не проходили через боевые действия такого масштаба и не сталкивались с таким сочетанием дронов, ракет и других средств поражения.

Среди возможных направлений эскалации спикер назвал Польшу, Литву и Германию. Это его оценка возможных сценариев, а не подтвержденные данные о конкретных планах Кремля.

Они видят, что просто летят в пропасть, а выскочить оттуда пытаются таким образом: напасть на Европу, чтобы заставить европейцев, прежде всего Францию и Германию, сдать Польшу, страны Балтии, Украину, прекратить помощь и снять санкции,

– объяснил политтехнолог.

Такой сценарий предполагает не только военное, но и политическое давление. Москва может рассчитывать, что масштабный кризис заставит крупнейшие страны Европы договариваться с Россией, сокращать помощь Украине или соглашаться на ослабление санкций.

В то же время часть европейских политиков продолжает делать ставку на диалог. Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль призвал Россию к переговорам и говорил о необходимости деэскалации, хотя параллельно Германия сталкивается с новыми вызовами безопасности.

С россиянами так нельзя разговаривать. Вот когда ты берешь, арестовываешь суда теневого флота, останавливаешь их, а потом начинаешь говорить о деэскалации - это россияне понимают. По-другому нет,

– подчеркнул Загородний.

Жесткие экономические и практические шаги он считает гораздо более понятными для Москвы, чем призывы к деэскалации без реальных последствий. Иначе готовность к диалогу Россия может воспринимать как возможность продолжать давление.

Решение по Starlink и Starshield зависит от Трампа

Еще одним раздражителем для Кремля стала перспектива расширения возможностей Starlink и Starshield для Украины. Дмитрий Песков уже называл возможное разрешение на более широкое использование таких систем опасным шагом, тогда как Кирилл Буданов говорил об их важности для противодействия российским ракетным комплексам.

Нынешних возможностей Украине недостаточно. Расширенный доступ может быть важен для работы украинских оборонных систем и повышения эффективности противодействия российским атакам.

Резкая реакция Кремля может свидетельствовать о том, что Москва внимательно следит за этой дискуссией и не исключает положительного для Украины решения.

Судя по тому, как Песков так сильно нервничает, этот вопрос активно обсуждается. Не просто активно обсуждается, а движется в положительном направлении,

– сказал Загородний.

Окончательное политическое решение будет зависеть от Дональда Трампа. Американский президент собирает позиции разных людей из своего окружения, выслушивает аргументы и после этого определяет дальнейшие шаги.

Влиять на его позицию могут представители Госдепа, разведывательного сообщества и ближайшего политического окружения. Илон Маск в такой ситуации не является тем, кто самостоятельно определяет американскую политику.

Отмашку по Starlink может дать Трамп, например, по представлению главы ЦРУ или Рубио. Конечно, все идет по линии Госдепа, но решение может принять исключительно Трамп, а не Илон Маск,

– объяснил политтехнолог.

Поэтому Украине важно работать с американской администрацией, а не сводить весь вопрос к персональному убеждению Маска. Публичные заявления Буданова также могут быть частью украинской работы с Вашингтоном, направленной на продвижение решений, на которые США раньше не были готовы пойти.

При этом публичная риторика Трампа в отношении Путина не всегда совпадает с практическими действиями американской администрации. Он может говорить о хороших отношениях с российским президентом и одновременно поддерживать давление на одну из главных основ российской экономики.

На словах Трамп будет говорить, что Путин, может быть, умный человек, что у них хорошие отношения. Но что касается этого краеугольного камня существования России, он просто его разрушает. Без нефти они никто,

– подчеркнул Загородний.

Санкции против нефтяного сектора, украинские удары по энергетике и перспектива расширения технологических возможностей Украины создают для Кремля сразу несколько проблем, на которые Москва вынуждена реагировать.

Российские олигархи ищут выход из-под санкций

Параллельно крупный российский бизнес ищет возможности ослабить западные ограничения. Показательными стали истории Алишера Усманова и Михаила Фридмана, после которых другие российские олигархи также могут активнее пытаться добиться пересмотра санкций.

В случае Фридмана часть европейских ограничений была ослаблена, хотя основные британские санкции остаются. Одним из инструментов давления стал крупный судебный иск против Люксембурга.

Фридман показал, как можно надавить на ЕС. Он подал в суд на Люксембург, где находилась его управляющая компания, на 16 миллиардов долларов,

– отметил Загородний.

Интересы Фридмана представляла Шери Блэр, жена бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Для небольшого государства перспектива многомиллиардного спора создает значительное давление и может влиять на готовность отстаивать санкционные решения.

Такие случаи важны не только из-за активов отдельных бизнесменов. Каждая уступка может создавать для других российских олигархов сигнал, что санкционные ограничения можно ослаблять через суды, юридические механизмы и работу с отдельными странами ЕС.

Это особенно заметно на фоне того, что сама Россия все активнее давит на собственный частный бизнес.

Кремль усиливает контроль над российским бизнесом

Российская власть получает все больше возможностей вмешиваться в работу частных компаний и передавать предприятия под временное государственное управление. Одним из таких примеров стала сеть заправок "Трасса" в Москве и Подмосковье, которая может потерять контроль над активами из-за якобы недостаточной защиты от атак беспилотников.

Смена руководства сама по себе не решает проблему с топливом и не защищает предприятие от новых ударов. Зато такой механизм позволяет перераспределять прибыль и убытки.

Они ими поуправляют, заберут всю прибыль, а потом убытки оставят владельцам и вернут им обратно,

– объяснил Загородний.

Подобная практика для России не нова. Ранее под временное управление уже передавали активы крупных иностранных компаний, в частности Leroy Merlin, Auchan и Nestlé.

Это все сильнее влияет на готовность бизнеса инвестировать. Даже глава ВТБ Андрей Костин публично обращал внимание на проблемы с правами собственности и нежелание вкладывать средства в российскую экономику.

Весь бизнес, который там еще шевелился, будет сворачивать инвестиционные проекты, фиксировать прибыль или убыток и просто выходить из бизнеса, потому что понимает, что здесь уже нечего ловить,

– сказал политтехнолог.

Риск потерять активы заставляет осторожнее действовать даже крупных бизнесменов, приближенных к Кремлю. Любой прибыльный бизнес может оказаться под контролем государства или силовых структур.

К этому добавляются бюджетные проблемы. В проекте российского бюджета на следующий год власти повышают налоги почти везде, где еще можно получить дополнительные поступления, тогда как украинские удары по энергетической инфраструктуре не прекращаются.

Они реально в тупике. Экономика идет к коллапсу. Денег становится все меньше и меньше, плюс атаки Украины не прекращаются,

– заявил Загородний.

Россия также не смогла склонить Украину к выгодному для себя формату так называемого энергетического перемирия. Поэтому давление на ее экономику продолжается одновременно через удары по энергетике, проблемы с инвестициями, налоговую нагрузку и санкции.

"Мертвая рука" возвращает старые ядерные страшилки

На фоне экономических проблем Москва снова возвращает в публичное пространство ядерную тему. Times описал секретный объект на Урале, который связывают с системой автоматического ответного ядерного удара, известной как "Мертвая рука".

Речь идет о крупном подземном командном центре, который якобы способен пережить удар специальными американскими боеприпасами и обеспечить ответ даже после масштабной ядерной атаки на Россию.

Сама концепция при этом далеко не нова. Ранее эту систему уже упоминали под названием "Периметр", а российская пропаганда много лет использовала ее как элемент ядерного запугивания Запада.

Такое ощущение, что я читаю журнал "Пионер" где-то за 1987 - 1988 годы. Там были такие же страшилки про Черную руку, гробы на колесиках и все остальное, чем дети пугали друг друга ночью,

– иронично заметил Загородний.

Главным адресатом такой риторики остаются западные политики, которые опасаются прямой эскалации с Россией. Москва десятилетиями использует страх перед ядерной войной, чтобы влиять на готовность Запада принимать более жесткие решения.

Вопросы вызывает и само появление подробных фотографий якобы сверхсекретного объекта. Если комплекс действительно имеет такой уровень секретности, широкое распространение информации о нем может быть выгодно самой России.

Снова начинаются все эти истории, которыми россияне пугают Запад и не очень устойчивых западных политиков еще со времен Хрущева: будет ядерная война, будет ай-ай-ай,

– сказал политтехнолог.

В то же время огромные расходы на такие объекты не решают текущих экономических проблем страны-агрессора. Ядерная инфраструктура не возвращает утраченные нефтеперерабатывающие мощности, не останавливает украинские удары и не создает новых источников доходов.

Восстанавливайте, хотите закопать десятки миллиардов в эту "Мертвую руку" - закапывайте. Это что, решит вопрос с топливом или с ударами Украины по российской энергетике?

– подчеркнул Загородний.

Советский Союз также имел огромный ядерный арсенал, секретные военные объекты и значительно более мощную систему вооружений, но это не спасло его от внутреннего кризиса.

У Советского Союза тоже была гора оружия, все работало значительно лучше, чем сейчас. Но Советский Союз со всем этим оружием просто рухнул,

– подытожил политтехнолог.

Поэтому возвращение "Мертвой руки" в информационное пространство он связывает прежде всего с попыткой снова запугать Запад ядерной эскалацией, тогда как практические проблемы России остаются связанными с экономикой, энергетикой и способностью продолжать войну.

Загородний объяснил заявления Трампа о завершении войны: смотрите видео