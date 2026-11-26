Про це Кушнер розповів в інтерв'ю Матіасу Депфнеру для подкасту MD Meets, опублікованому 25 листопада.

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Що сказав Путін Кушнеру про ядерну зброю

За словами Кушнера, наразі Путін демонструє стриманість у питанні використання ядерної зброї. Він зазначив, що російський диктатор погодився не вдаватися до такого кроку та запевнив США, що це не входить до його планів.

Водночас Кушнер зауважив, що, попри запевнення глави Кремля, міста з обох боків продовжують зазнавати обстрілів. Він також попередив, що навіть незначна помилка може призвести до різкого загострення ситуації в Україні.

Раніше Кушнер назвав Путіна "історичною постаттю" та "гросмейстером політики", який прагне миру. Він також охарактеризував російського диктатора як дуже організовану людину.

Водночас Путін та інші представники російської влади неодноразово погрожували Україні й НАТО застосуванням ядерної зброї.

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Зокрема, 1 жовтня російський диктатор заявив про готовність використати "все наявне у розпорядженні озброєння" у разі прямого нападу на Росію. Так він прокоментував напруження навколо Калінінграда на тлі навчань НАТО.

Крім того, 18 листопада російський офіцер уперше з 2023 року публічно продемонстрував ядерну валізку Росії під час саміту в китайському Шеньчжені.

19 листопада під час зустрічі Путіна, президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна обговорювали скорочення ядерних арсеналів. Сі Цзіньпін, зокрема, закликав до повного знищення ядерної зброї.