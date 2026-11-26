Об этом Кушнер рассказал в интервью Матиасу Депфнеру для подкаста MD Meets, опубликованном 25 ноября.

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Что Путин сказал Кушнеру о ядерном оружии

По словам Кушнера, в настоящее время Путин демонстрирует сдержанность в вопросе применения ядерного оружия. Он отметил, что российский диктатор согласился не прибегать к такому шагу и заверил США, что это не входит в его планы.

В то же время Кушнер отметил, что, несмотря на заверения главы Кремля, города с обеих сторон продолжают подвергаться обстрелам. Он также предупредил, что даже незначительная ошибка может привести к резкому обострению ситуации в Украине.

Ранее Кушнер назвал Путина "исторической фигурой" и "гроссмейстером политики", стремящимся к миру. Он также охарактеризовал российского диктатора как очень организованного человека.

В то же время Путин и другие представители российских властей неоднократно угрожали Украине и НАТО применением ядерного оружия.

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В частности, 1 октября российский диктатор заявил о готовности использовать "все имеющееся в распоряжении вооружение" в случае прямого нападения на Россию. Так он прокомментировал напряженность вокруг Калининграда на фоне учений НАТО.

Кроме того, 18 ноября российский офицер впервые с 2023 года публично продемонстрировал ядерный чемоданчик России во время саммита в китайском Шэньчжэне.

19 ноября во время встречи Путина, президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина обсуждалось сокращение ядерных арсеналов. Си Цзиньпин, в частности, призвал к полному уничтожению ядерного оружия.