Слова очільника Кремля передають пропагандистські медіа.

Що сказав Путін щодо Калінінграда?

Під час виступу на сесії дискусійного клубу "Валдай" очільник Кремля прокоментував дипломатичні ноти російського зовнішньополітичного відомства на адресу Альянсу.

Він стверджує, що в документах МЗС Росії не згадується безпосередньо ядерна зброя, а йдеться про застосування всіх сил і засобів.

За словами російського диктатора, питання залучення всього арсеналу виникне негайно в разі виникнення прямої військової загрози.

Якщо дійде до прямого нападу на Російську Федерацію, у цьому випадку мається на увазі Калінінград, на порядку денному неминуче і негайно з'явиться питання застосування Російською Федерацією всіх озброєнь, наявних у розпорядженні нашої країни,

– висловився Путін.

Заяви про конкурентну перевагу Росії

У своєму виступі очільник Кремля визнав значний економічний та військовий потенціал західних країн, однак назвав російські засоби ураження головним козирем Москви.

Він підкреслив, що західні ядерні держави володіють потужним ресурсом, але Росія нібито має унікальне озброєння.

"Противник у два рази більший за нас. Це великий економічний потенціал, великий військовий потенціал. Та у нас-то сил і засобів-то не так уж багато буде, щоб протистояти цій загрозі. Франція, Велика Британія – ядерні держави, ми це прекрасно розуміємо. Але таких засобів ураження, які сьогодні є у Росії, ні в кого немає. І це наші конкурентні переваги", – стверджує російський диктатор.

Водночас Володимир Путін запевняє, що Росія, мовляв, нікому не погрожує ядерною зброєю, а дипломатичні попередження називає виключно відповіддю на спроби тиску.

Слід зазначити, що диктатор під час свого виступу не забув і про Україну. На його думку, Росія нібито не починала війни. При цьому, Путін цинічно заявив, що "Україна не може існувати самостійно. Вона втрачає елементи своєї державності".