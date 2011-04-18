Невід’ємною складовою людської історії завжди була війна. На кожному континенті регулярно відбувають військові конфлікти, сутички та повномасштабні війни, у які бувають залучені інші країни.

У 2022 році весь світ слідкує за війною Росії проти України - наймасштабнішими воєнними діями сучасного світу, героїчною боротьбою України проти російського терору та путінського злочинного режиму.

Агресор цинічно намагається захопити Україну вже майже місяць - та чомусь дивується, що українці дають відсіч та проганяють його зі своєї землі. Війна Росії проти України вже стала національно-визвольною війною.

І хоч зараз багато політиків та звичайних людей намагаються виправдати російський народ та відділити його від Путіна, варто пам’ятати, що Росія не тільки зараз проявляє агресію щодо України - російський терор продовжується щонайменше кілька століть.

Війна Росії проти України ведеться століттями

Протягом усієї історії Україна так чи інакше протистояла російським утискам та імперіалізму Росії, який залишався незмінним навіть за різних режимів.

З часу заснування Москви 1147 року і до нинішніх днів українські землі та українська ідентичність перебувають під постійним гнітом небажаного сусіда.

Війна має на меті знищити українство

Попри те, що Росія неодноразово заявляла про “братські народи” та “столітню дружбу” українців та росіян, саме Росія кілька століть намагається знищити усе, що пов’язане з Україною:

Мову - відбувалася жорстка русифікація;

Заслуги українських діячів, митців, народний фольклор, вбрання та страви автоматично ставали російськими;

Культуру та самоідентифікацію - репресії проти українських політиків, діячів, письменників та поетів, драматургів та інших, хто хотів української незалежності.

Перша світова війна стала першим прямим зіткненням російського та українського народу. Попри те, що сторони були офіційно на одній стороні, саме Росія мала плани на українські території. Так само розгорнулась і Друга світова війна - одвічні російські “визволителі” буквально окупували винищені Німеччиною українські землі.

За часів СРСР та у період, коли відбувалася Холодна війна між США та Росією, український народ продовжує знищуватися та асимілюватися росіянами - саме тоді з’являються відомі наративи про “загнилий захід”, який нібито підбурює країни проти “великої держави”, злочинне НАТО та одвічну загрозу для російського народу з боку американців.

Та навіть після розвалу Радянського Союзу у 1991 році Росія не припинила тероризувати Україну - продовжувала тотальну русифікацію, насаджувала концепцію “братських народів” та безуспішно намагалася створити проросійську державу з маріонетковою владою. У 2014 році Росія злочинно окупувала Донбас та Крим, і за 8 років вже відкрито вступила у війну з Україною - зараз весь світ спостерігає за тим, як “братський народ” влаштовує геноцид українців, прикриваючись застарілими наративами часів Холодної війни.