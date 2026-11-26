Операцію під назвою "Санта" організували на виконання розпорядження командира Дениса Носікова. Як повідомили виданню АрміяInform в оперативно-тактичному угрупованні "Одеса", підготовкою запланованих заходів наразі займаються всі служби 122 окремої бригади Сил територіальної оборони.

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Що ввійде до гуманітарних наборів

Військові наголошують, що місія має винятково гуманітарну мету та покликана врятувати цивільних від браку харчів і медикаментів. З міркувань безпеки точні деталі та логістику доставки вантажу на тимчасово окуповану територію поки не розкривають.

Вміст посилок формують індивідуально після вивчення потреб жителів, про які дізналися від людей, котрі зуміли виїхати з півострова. До наборів входять крупи, макарони, цукор, вершкове масло, олія, тушонка, квасоля та консервований горошок. Найголовнішою складовою допомоги стануть життєво необхідні медикаменти.

Саме тому місія називається "Санта". Вже зовсім скоро День Святого Миколая. Тому ми, Сили оборони України, хочемо нагадати про загальнолюдські цінності, турботу, співчуття та обов'язок допомагати тим, хто цього потребує найбільше– наголосив представник угруповання.

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У населених пунктах Покровське, Василівка та Геройське зараз перебуває орієнтовно 100 людей, більшість із яких похилого віку й не мають засобів для існування. Місцеві мешканці, яким пощастило вибратися з російської пастки, вказують, що без сторонньої підтримки шансів вижити взимку на косі практично немає.

До слова, перед святами також може пройти рекордний обмін полоненими. Спецпредставник США Кушнер заявив, що додому можуть повернутися тисячі людей.