Про деталі майбутнього повернення людей спецпосланник розповів у інтерв'ю медіагрупі Axel Springer у подкасті MD MEETS. Він пояснив, що проведення великого гуманітарного звільнення полонених було головною метою тристоронніх контактів за участі Сполучених Штатів. Спецпосланник також запевнив, що Вашингтон діє узгоджено із союзниками та не ухвалюватиме рішень за спиною Києва чи європейських партнерів.

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Як готують рекордний обмін

Кушнер не озвучив конкретної дати та загальної кількості бранців, однак пов'язав домовленості з тристоронніми переговорами в Абу-Дабі, які відбулися на початку листопада. Американський перемовник зауважив, що представники держави-агресорки врешті погодилися на багатосторонній діалог.

Метою тристоронньої зустрічі було насамперед з'ясувати, чи зможемо ми здійснити великий гуманітарний обмін полоненими, який відбудеться зовсім скоро, перед святами, і стане найбільшим обміном за всю війну– підкреслив Кушнер.

Звільнення людей відбуватиметься хвилями, оскільки повернути всіх за один раз організаційно складно. Керівник Офісу президента Кирило Буданов раніше наголошував, що перший етап може відбутися вже наприкінці листопада або на початку грудня, а процес поділять на групи по кілька сотень бійців.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що остаточні списки ще узгоджують, а чисельність може сягнути від 1200 до 1500 людей з кожного боку або навіть більше. За словами омбудсмана, беззаперечним пріоритетом України залишається визволення важкопоранених і тяжкохворих бранців. Досі найбільшою процедурою вважався обмін у травні 2025 року за формулою "1000 на 1000".

Раніше повідомлялося, що переговорні групи узгоджують дати, а Координаційний штаб готує масштабний формат обміну. Також триває робота над організацією гуманітарних місій з евакуації цивільних із тимчасово окупованих районів Херсонщини та Запоріжжя.