Як повідомив президент Володимир Зеленський, переговорні групи України та Росії безпосередньо координують деталі процесу після попередніх тристоронніх зустрічей в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Європа за столом переговорів

Президент наголосив, що європейські партнери мають стати повноправною стороною подальшого переговорного треку щодо завершення війни.

Згідно з досягнутими домовленостями, інтереси Європи за спільним столом з Україною, США та Росією представлятимуть делегації п'яти держав разом із представниками європейських інституцій.

За словами глави держави, перед новою тристоронньою зустріччю переговорникам необхідно узгодити чіткий порядок денний. Сторони мають попередньо визначити мінімальний результат, якого прагнуть досягти під час консультацій.

Володимир Зеленський також зауважив, що поруч із гуманітарним питанням звільнення полонених учасники діалогу зобов'язані предметно обговорити конкретні кроки до завершення бойових дій.

Попередні домовленості в Абу-Дабі

Як вже повідомлялося на нашому сайті, перемовини щодо масштабного обміну військовополоненими тривали за активного посередництва американської сторони.

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Раніше сторони обговорювали можливість повернення понад тисячі захисників з кожного боку, орієнтуючись на кількість від 1200 до 1300 людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про консультації в ОАЕ. Тоді головними напрямами дискусій стали гуманітарні домовленості щодо повернення бійців та узгодження участі союзників у розбудові безпекових параметрів.