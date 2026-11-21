Как сообщил президент Владимир Зеленский, переговорные группы Украины и России непосредственно согласовывают детали процесса после предварительных трехсторонних встреч в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Европа за столом переговоров

Президент подчеркнул, что европейские партнеры должны стать полноправной стороной дальнейшего переговорного процесса по прекращению войны.

Согласно достигнутым договоренностям, интересы Европы за общим столом с Украиной, США и Россией будут представлять делегации пяти государств вместе с представителями европейских институтов.

По словам главы государства, перед новой трехсторонней встречей участникам переговоров необходимо согласовать четкую повестку дня. Стороны должны предварительно определить минимальный результат, которого они стремятся достичь в ходе консультаций.

Владимир Зеленский также отметил, что наряду с гуманитарным вопросом освобождения пленных участники диалога обязаны предметно обсудить конкретные шаги по прекращению боевых действий.

Предварительные договоренности в Абу-Даби

Как уже сообщалось на нашем сайте, переговоры о масштабном обмене военнопленными велись при активном посредничестве американской стороны.

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Ранее стороны обсуждали возможность возвращения более тысячи защитников с каждой стороны, ориентируясь на количество от 1200 до 1300 человек.

Напомним, ранее мы писали о консультации в ОАЭ. Тогда главными направлениями дискуссий стали гуманитарные договоренности о возвращении бойцов и согласование участия союзников в укреплении параметров безопасности.