Большой обмен и участие Европы в переговорах: Зеленский назвал темы, которые обсуждались в Абу-Даби

Об этом сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

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Готовится большой обмен

Как подчеркнул Зеленский, в ходе переговоров удалось договориться о крупнейшем обмене с начала полномасштабной войны. Обсуждался формат "всех на всех". В итоге американские посланцы после поездки в Москву договорились, что обмен будет больше 1000 на 1000 человек.

Им удалось договориться, что обмен будет больше 1000 на 1000 человек. Сейчас решается, сколько удастся обменять. 1200 или 1300 человек– сказал Зеленский.

Будет ли Европа участвовать в переговорах?

Соединенные Штаты поддержали идею, что во время следующих раундов переговоров Европа будет непосредственно за столом переговоров, а не в "соседних комнатах". После визита американских спецпредставителей в Москву это предложение удалось согласовать с Россией.

Пока остаются вопросы относительно того, кто именно будет представлять Европу. Было бы некорректно, если бы Украина просто выбрала кого-то. Скорее всего, это будут 4–5 человек, которые в целом будут выступать от имени Европы.

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Я не хочу раскола в Европе из-за этого выбора и не хочу, чтобы Украина несла за это ответственность, потому что мы зависим от европейской поддержки и от европейского единства. Я попросил их, чтобы до конца ноября они определились – кто будет представлять Европу. Но у нас есть договоренность, что последнее слово за Украиной. Мы должны обеспечить контакты Европы с Америкой и с русскими по повестке дня, которая будет понятна Украине и всей остальной Европе– отметил Зеленский.

Соглашалась ли Россия на энергетическое перемирие?

По словам Зеленского, во время переговоров в Абу-Даби российская делегация заявила, что у них нет мандата обсуждать этот вопрос. Но создается впечатление, что они просто не хотят этого делать. То же самое касается и прекращения огня.

Они сказали, что этот вопрос нужно решать с Путиным. Наша команда ответила, что мы все это уже предлагали. Если у вас все решает Путин, то давайте организуем встречу лидеров. В итоге договорились, что американская команда полетит к Путину и поговорит об этом. На сегодняшний день ситуация такова, какая есть. Прекращение огня лично Путин не поддерживает– подчеркнул Зеленский.

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Почему Россия хочет обсудить новую архитектуру безопасности в Европе?

Россия сейчас заинтересована в том, чтобы пересмотреть архитектуру безопасности, по крайней мере, в Европе. Очевидно, что Путин хочет изменить границы в регионе. Именно это и лежит в основе его концепции пересмотра гарантий безопасности в Европе. Страны Северной Европы и другие союзники осознают эту угрозу.

Украина же настаивает на том, что сначала должно быть прекращение огня, окончание войны, а уже потом разговоры о гарантиях безопасности. Нельзя переворачивать все с ног на голову и говорить об изменении архитектуры безопасности, а уже потом завершать войну и давать гарантии безопасности.

Похоже, в 2021 году Путин предлагал Байдену именно эту идею. Перераспределить силы в Европе и мире, вывести войска НАТО. Любые такие изменения опасны. Во-первых, Россия точно не может решать за все общества, входящие в НАТО. Во-вторых, если Россия хочет убрать эти силы, которые стоят на защите, то почему? Думаю, Путин будет говорить о Финляндии и Швеции. Будет поднимать вопрос о Венгрии и присутствии американцев в странах Балтии– отметил Зеленский.

Все решения относительно архитектуры безопасности в Европе должны приниматься именно европейскими странами, а не кем-то отдельно. И делать это нужно только после завершения войны в Украине.