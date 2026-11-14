Великий обмін і участь Європи в переговорах: Зеленський назвав теми, які обговорили в Абу-Дабі

Про це повідомив журналістам президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

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Готується великий обмін

Як наголосив Зеленський, під час перемовин вдалося домовитися про найбільший обмін з початку повномасштабної війни. Обговорювався формат "всіх на всіх". Зрештою американські посланці після поїздки до Москви домовилися, що обмін буде більше 1000 на 1000 людей.

Їм вдалося домовитися, що буде більше 1000 на 1000 людей. Зараз вирішується, скільки вдасться обміняти. 1200 або 1300 людей– сказав Зеленський.

Чи буде Європа на переговорах?

Сполучені Штати підтримали ідею, що під час наступних раундів переговорів Європа буде безпосередньо за столом переговорів, а не в "сусідніх кімнатах". Після візиту американських спецпредставників до Москви цю пропозицію вдалося погодити з Росією.

Поки є питання щодо того, хто саме представлятиме Європу. Буде некоректно, якщо Україна просто обере когось. Найімовірніше, буде 4 – 5 людей, які в цілому виступатимуть від імені Європи.

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Я не хочу розділення Європи через цей вибір і не хочу, щоб Україна несла за це відповідальність, тому що ми залежимо від європейської підтримки та від європейської єдності. Я їх попросив, щоб до кінця листопада вони визначилися – хто представлятиме Європу. Але в нас домовленість, що останнє слово за Україною. Ми повинні мати контакти Європи з Америкою і з "рускімі" по адженді, яка буде зрозуміла Україні та всій іншій Європі– зазначив Зеленський.

Чи погоджувалася Росія на енергетичне перемир'я?

За словами Зеленського, під час перемовин в Абу-Дабі російська делегація сказала, що у них немає мандату обговорювати це питання. Але складається враження, що вони банально не хочуть цього робити. Те саме стосується й припинення вогню.

Вони сказали вирішувати це з Путіним. Наша команда відповіла, що ми все це вже пропонували. Якщо у вас вирішує все Путін, то давайте зустріч лідерів. У підсумку домовились, що американська команда полетить до Путіна і про це поговорить. На сьогодні є те, що є. Припинення вогню не підтримує особисто Путін– підкреслив Зеленський.

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Чому Росія хоче обговорити нову архітектуру безпеки в Європі?

Росія зараз зацікавлена в тому, аби переглянути архітектуру безпеки принаймні в Європі. Очевидно, що Путін хоче змінити кордони в регіоні. Це й лежить в основі його концепції перегляду гарантій безпеки в Європі. Країни Північної Європи та інші союзники усвідомлюють цю загрозу.

Україна ж наполягає, що спершу має бути припинення вогню, закінчення війни, а вже потім розмови про гарантії безпеки. Не можна перевертати усе з ніг на голову та говорити про зміну в архітектурі безпеки, а вже потім завершувати війну та давати гарантії безпеки.

Схоже, в 2021 році Путін привозив Байдену саме цю ідею. Перерозподілити сили в Європі та світі, вивести війська НАТО. Будь-які такі зміни небезпечні. По-перше, Росія точно не може вирішувати за всі суспільства, які входять в НАТО. По-друге, якщо Росія хоче прибрати ці сили, які стоять на захисті, то для чого? Думаю, Путін говоритиме про Фінляндію та Швецію. Підійматиме питання про Угорщину та присутність американців в країнах Балтії– зауважив Зеленський.

Усі рішення щодо архітектури безпеки в Європі мають вирішувати саме європейські країни, а не хтось окремо. І робити це потрібно лише після завершення війни в Україні.