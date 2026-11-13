Ловушка от Кремля: как требования Путина по безопасности едва не раскалывают Европу, – Bloomberg

Как пишет Bloomberg, Россия сделала обсуждение системы безопасности континента обязательным условием для возобновления мирных переговоров по Украине при посредничестве США.

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Риск попасть в дипломатические ловушки

Несмотря на давнюю общую позицию о недопустимости диктата агрессора, некоторые лидеры ЕС, включая Урсулу фон дер Ляйен, непублично призывают начать параллельные дискуссии на тему архитектуры безопасности.

Такая инициатива вызвала сопротивление ряда государств, граничащих с Россией. Дипломаты этих стран подчеркивают, что любое обсуждение требований Москвы играет исключительно на руку российскому руководству.

Дискуссии по поводу российских условий развернулись во время встречи лидеров ЕС в Дублине 13 ноября. Источники отмечают, что Москва традиционно пытается использовать вопрос безопасности, чтобы усугубить разногласия внутри континента.

Если мы начнем говорить о том, чего Россия требует в отношении архитектуры безопасности, мы фактически попадем в ловушки, которые она расставляет– заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

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Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также предупредил коллег о классической тактике расшатывания альянсов. По его убеждению, именно такие методы российское руководство применяет каждый раз, когда пытается заблокировать консолидированный ответ европейских союзников.

Цели Москвы и переговоры при посредничестве США

Требование пересмотра архитектуры безопасности со стороны Кремля исторически предполагает недопущение расширения НАТО.

Поэтому, когда Россия упоминает об изменениях в европейской "архитектуре безопасности", это исторически означает отказ от расширения военного альянса НАТО, сказал дипломат. Для Европы это неприемлемо– говорится в материале.

Большинство союзников настаивает на том, что сначала должно произойти полное прекращение огня и подписание мирного соглашения. Только после завершения боевых действий возможно рассмотрение более широких договоренностей по вопросам безопасности в регионе.

"Будущее европейской безопасности не может обсуждаться и решаться без Европы", – подчеркнул президент Европейского совета Антониу Кошта.

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Напомним, что канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег президента США Дональда Трампа от "сюрпризов" во время переговоров с Владимиром Путиным в Китае. Лидеры стран ЕС опасаются повторения сценария саммита в Анкоридже и подчеркивают, что любые несогласованные с партнерами шаги Вашингтона способны ослабить единство союзников.