Про рух БпЛА з посиланням на Повітряні сили пише 24 Канал.
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Хронологія подій
Остання подія 2 хв тому
Ворог завдав удару двома реактивними "Шахедами" поряд із Кривим Рогом по об'єкту інфраструктури. Ще один удар, також реактивним "Шахедом", по об'єкту інфраструктури у Центрально-Міському районі.
Пожежі. Приступили до аварійно-рятувальної операції. Руйнування значні.
Швидкісна ціль на Київ.
Загроза застосування балістичного озброєння.
Реактивний БпЛА з Брянської обл., рф на Чернігівщину.
БпЛА на Харків з півночі.
Чернігівщина: реактивний БпЛА повз Седнів курс на південь.
Реактивний БпЛА в напрямку Запоріжжя.
Реактивний БпЛА з Брянської обл., рф на Чернігівщину.
Кривий Ріг: реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня.
Київ: реактивний БпЛА на центр.
Вибухи у Києві.
Чернігівщина: реактивний БпЛА курсом на Козелець.
Київ: реактивний БпЛА на місто.
Київщина: реактивний БпЛА на Вишгород.
Київщина: реактивний БпЛА на Бровари.
Дніпропетровщина: реактивний БпЛА в напрямку Нікополя.
Одещина: реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Затоки/Сергіївки.
КАБи на Харківщину.
КАБи на Запорізьку область.
Кривий Ріг: реактивний БпЛА в напрямку міста зі сходу.
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