О передвижении БПЛА со ссылкой на Военно-воздушные силы сообщает 24 Канал.
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Хронология событий
Последнее событие 2 мин назад
Враг нанес удар двумя реактивными "Шахедами" недалеко от Кривого Рога по объекту инфраструктуры. Еще один удар, также реактивным "Шахедом", по объекту инфраструктуры в Центрально-Городском районе.
Пожары. Приступили к аварийно-спасательной операции. Разрушения значительные.
Высокоскоростная цель в направлении Киева.
Угроза применения баллистического оружия.
Реактивный БПЛА из Брянской области, РФ, в Черниговскую область.
БПЛА над Харьковом с севера.
Черниговская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Седнева, направляясь на юг.
Реактивный БПЛА в направлении Запорожья.
Реактивный БПЛА из Брянской области, РФ, в Черниговскую область.
Кривой Рог: реактивный БПЛА, приближающийся к городу с юга.
Киев: реактивный БПЛА в центре.
Взрывы в Киеве.
Черниговская область: реактивный БПЛА направляется на Козелец.
Киев: реактивный БПЛА на город.
Киевская область: реактивный БПЛА в Вышгороде.
Киевская область: реактивный БПЛА в Броварах.
Днепропетровская область: реактивный БПЛА в направлении Никополя.
Одесская область: реактивный БПЛА из акватории Черного моря в направлении Затоки/Сергиевки.
УАБы в Харьковскую область.
УАБы в Запорожскую область.
Кривой Рог: реактивный БПЛА приближается к городу с востока.
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