Людина, яка гучно обіцяла зупинити війну за двадцять чотири години, тепер увімкнула задню передачу й розводить руками: у нього, виявляється, жодних термінів немає й ніколи не було. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Adv

популярні відео

"Для танго потрібні двоє": як тріщать дедлайни Трампа

Тепер Трамп раптом заговорив метафорами про "танго для двох", де все начебто залежить від конкретного дня. Сьогодні йому здається, що готовий Путін, завтра – навпаки. А насправді все залежить лише від настрою самого Трампа та його бажання дивитися в рот диктатору. Куди ж поділася спесива впевненість про мир за одну добу? Її немає.

Вашингтон гарячково змінює підходи, бо нарешті усвідомив головне: нав'язати Україні капітуляцію під виглядом швидкої оборудки нікому не вдасться.

Середній палець замість здачі Донбасу

Видання Financial Times уже прямо пише: на Заході починають тихо відповзати від абсурдних ідей розміняти наш Донбас на кулуарні домовленості з Москвою. Чому раптом така зміна тону? Та тому, що Київ чітко й недвозначно показав усім авторам подібних планів середній палець. Ми не збираємося розмінювати власні землі на чиїсь геополітичні забаганки чи бізнес-інтереси.

Реклама

Усі розмови про повернення західних гігантів на кшталт ExxonMobil до Росії чи реанімацію "Північних потоків" виявилися мертвонародженими. Там банально немає з ким домовлятися, і ніхто туди не повернеться. Будь-які сподівання на легкі схематози за рахунок України розбилися об нашу категоричну відмову йти на поступки агресору, якого ми методично знищуємо.

Скарги кремлівського карлика: коли "мама" не прийде

Показовою є й паніка в Москві. Путін улаштував жалюгідне видовище, скаржачись, що Київ прицільно вибиває російський ПЕК. Він на повному серйозі апелює до того, що Україна б'є по НПЗ всупереч прямим проханням і закликам президента США! Кремлівський ватажок скиглить, немов двійкар, що нашкодив, який погрожує "привести маму в школу". Мовляв, зараз прийде Трамп і суворо покарає неслухняний Київ.

Але мама в школу не прийде, і тато Трамп не допоможе. Директором у цій школі є сама Україна, і ми нікого не збираємося питати, куди бити. Саваслейка з її спаленими МіГами, Сизранський та Новокуйбишевський заводи чудово це доводять. Росія може безкінечно збирати наради у бункерах, але її нафтопереробка палатиме чітко за нашим графіком.

Реклама

Стадія прийняття нової реальності

Трамп стрімко переходить від стадії заперечення до гіркого прийняття реальності. Він бачить, що зламати Україну не вийде. До того ж системне вибивання російських нафтопродуктів повністю відповідає інтересам американських енергетичних гігантів – ключових спонсорів Республіканської партії. Російську нафту просто викидають зі світового ринку нашими руками. Проти волі власних грошових донорів Трамп не піде ніколи.

Нам ще намагатимуться морочити голову вкидами через Джареда Кушнера чи черговими сенсаціями в пресі, але факт залишається фактом: торг по Донбасу зазнав краху. Американці на власні очі переконалися, що говорити з позиції сили тут може лише Київ.

Конвульсії Лукашенка та європейський страх

На цьому тлі завовтузилися й кремлівські маріонетки. Раптом вискочив Лукашенко в уявному бронежилеті й заявив, що готовий узяти Володимира Зеленського у літак і летіти до Москви домовлятися про "майбутнє трьох слов'янських народів". Цей фарс пояснюється просто: мінський диктатор панічно боїться, що слідом за російськими НПЗ українські далекобійні дрони візьмуться за білоруські військові об'єкти.

Реклама

Водночас окремі європейці знову демонструють дивну шизофренію: хтось у Римі труситься за свої інтереси в Лівії, а хтось переживає за екологію та балтійських рибок через уражені російські танкери. Відповідь для всіх одна: хочете власного спокою – давайте реальну зброю та фінанси, а не читайте моралі країні, яка тримає на собі весь європейський фронт.

Трамп може нервово сміятися на камеру, але від намірів здати наш Донбас у Вашингтоні вже панічно відступають. США змушені рахуватися з українською незламністю, і в цьому танго правила гри визначатиме Україна, а не ті, хто мріяв торгувати нашим суверенітетом.