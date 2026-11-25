Про це він заявив в інтервʼю для Le Point.

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Лукашенко пояснив, чому не зупинив російські війська

Олександр Лукашенко заявив, що не розуміє, чому мав зупиняти росіян і воювати за Україну. Свою позицію він пояснив тим, що, за його словами, Україна нібито ще до повномасштабного вторгнення перебувала у стані конфлікту з Білоруссю.

Чому я мав зупиняти росіян і воювати за Україну? Україна вже перебувала у стані війни з Білоруссю. Вона запровадила проти нас санкції раніше за вас, раніше за Європейський Союз. Україна закрила свій повітряний простір для наших літаків– заявив Лукашенко.

Також білоруський диктатор заперечив, що Мінськ перебуває у конфлікті з Україною або воює проти неї.

Не думайте, що ми перебуваємо в конфлікті з українцями та воюємо проти них. Ні. Ми підтримуємо з ними контакти. Росіяни про це знають, і самі росіяни також контактують з українським керівництвом через певних людей– сказав він.

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Лукашенко додав, що Білорусь нібито робить усе можливе для досягнення миру, і закликав не називати Мінськ агресором.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Росія використала територію Білорусі для наступу на Україну. Звідти російські війська вторглися на Київщину, а також запускали ракети та безпілотники по українських містах. Мінськ надавав Москві свою територію для військових потреб, однак білоруська армія безпосередньо у бойових діях проти України не брала участі.

Зараз Путін регулярно намагається втягнути Білорусь у війну. Зокрема, на території країни розміщена техніка, яка допомагає коригувати російські удари по Україні. А білоруські підприємства допомагають забезпечувати російську армію, а також потреби Москви та Санкт-Петербурга.