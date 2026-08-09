Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ТСН.

Як Лукашенко допомагає Путіну воювати?

За словами глави держави, Путін регулярно намагається втягнути Білорусь у війну. Зокрема, на території країни розміщена техніка, яка допомагає коригувати російські удари по Україні.

Водночас Мінськ підтримує Москву і без прямої участі своїх військових.

Зеленський зазначив, що білоруські підприємства допомагають забезпечувати російську армію, а також потреби Москви та Санкт-Петербурга.

Президент вважає, що для посилення тиску на Росію потрібно перекривати всі можливості для її підтримки. Зокрема, йдеться про допомогу з боку Білорусі.

За словами політика, це може швидше підштовхнути Кремль до переговорів.

Він також зазначив, що через українські далекобійні удари Росія вже має проблеми з енергетикою та змушена закуповувати бензин і дизель за кордоном, передусім – у Білорусі.

У липні поставки бензину з Білорусі зросли на 13% – до 212 тисяч тонн. Імпорт дизеля зріс удвічі – до 162 тисяч тонн, що стало новим місячним рекордом.

З січня по липень Росія отримала з Білорусі близько 665 тисяч тонн бензину – у 25 разів більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Поставки дизеля зросли майже у 7 разів – до 418 тисяч тонн.