Скільки пального закупила Росія

За даними галузевих джерел, минулого місяця імпорт бензину з Білорусі зріс на 13% порівняно з червнем і досяг 212 тисяч тонн, пише Reuters.

Однак особливо багато Росія закупила у сусіда дизельного пального. Постачання цього виду палива у липні збільшилися вдвічі – до 162 тисяч. тонн.

Натомість імпорт авіаційного пального з Білорусі зменшився. Він становив близько 13,1 тисячі тонн проти 16 тисяч тонн у червні.

Загалом зростання обсягів перевезень пального залізницею з Білорусі до Росії із січня по липень 2026 року чи не найкраще демонструє загострення паливної кризи в країні-агресорці. За цей час імпорт збільшився:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

бензину – у 25 разів порівняно з тим же періодом 2025 року – приблизно до 665 тисяч тонн;

порівняно з тим же періодом 2025 року – приблизно до 665 тисяч тонн; дизельного пального – майже у 7 разів – до 418 тисяч тонн.

Чому Росія нарощує імпорт з Білорусі

Росія збільшує закупівлі білоруського пального через гострий дефіцит, який виник після багатомісячних ударів українських дронів по нафтопереробних заводах.

Через незаплановані зупинки НПЗ країна не може повністю забезпечити власний ринок бензином і дизелем.

За даними агентства, на початку липня виробництво бензину в Росії впало приблизно до 65% від середнього сезонного споживання. Випуск дизельного пального скоротився майже до рівня внутрішнього попиту.

На тлі гострого дефіциту та зростання цін російський уряд заборонив експорт дизеля, бензину та авіагасу, але це не допомогло здолати кризу.

Відтак, Росія намагається покрити нестачу за рахунок імпорту. Окрім Білорусі, вона вже почала закуповувати бензин також:

в Індії;

Казахстані;

та Марокко.

Таким чином, Росія поступово перетворюється з великого експортера на країну, яка дедалі більше покладається на імпорт пального.

Нагадаємо, що при цьому Мінськ продає бензин Росії суто за ринковими цінами. Через паливну кризу вартість білоруського пального зросла у кілька разів.