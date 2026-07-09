Що відбувається у Росії на тлі паливної кризи

Криза охопила регіони від Далекого Сходу до Калінінграда, про що пише Reuters на платформі TradingView

У червні поставки автомобільного бензину з білоруських нафтопереробних заводів до Росії перевищили 181 тисячу тонну. Це майже у три рази більше, ніж у травні, коли поставки становили 77 тисячі тонн.

За підсумками першого півріччя закупівлі бензину в Білорусі зросли у 20 разів – до 453 тисячі тонн.

Водночас імпорт дизельного пального з Білорусі за січень – червень зріс у п'ять разів – до 256 тисяч тонн.

А минулого місяця до Росії було відвантажено понад 16 тисяч тонн білоруського авіаційного пального, що втричі більше, ніж у травні.

Таким чином, Росія намагається розв'язати проблеми, які виникли внаслідок українських ударів по НПЗ країни-агресорки. Зокрема, Кремль звертається до союзників, аби отримати бензин та дизельне пальне.

Як на Білорусь впливає допомога Росії

Нагадаємо, що Білорусь наразі постачає Росії нафтопродукти за суто ринковими цінами. Наприклад, бензин А-92 великим оптом коштує для 94 рублі за літр, тоді як середня роздрібна ціна на заправках Росії на початок липня становила всього 65 рублів за літр.

Слід також додати, що ціни на пальне у Білорусі теж змінились. Тільки за один тиждень ціна бензину з Білорусі підскочила на 6% – до 127 тисяч рублів за тонну.