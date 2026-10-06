Які актуальні графіки погодинних відключень, коли саме не буде електроенергії протягом дня та як довго – пише 24 Канал.

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В Укренерго повідомили, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі 7 жовтня в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання:

  • для промислових підприємств і бізнесу протягом усієї доби, з 00:00 до 23:59, запроваджуються графіки обмеження потужності.
  • для всіх споживачів також діятимуть погодинні відключення, обсяг яких становитиме від 0,5 до 1,5 черги.

В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може оперативно змінюватися. Тому споживачам радять стежити за оновленнями від місцевих обленерго та ощадливо користуватися електроенергією після відновлення її подачі.

Увага! Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з'являється, будь ласка, споживайте її ощадливо!

  • Київ та область

У Києві про відключення можна дізнатися в чат-боті, на сайті або в застосунку "Київ Цифровий".

Водночас у Київській області перевірити відключення за своєю адресою можна тут. Також ДТЕК публікує графіки відключень для Київщини. Обмеження торкнуться більшості груп.


Відключення світла на Київщині / ДТЕК


Відключення світла на Київщині / ДТЕК

  • Одеська область

Ознайомитися з інформацією про відключення за вашою адресою можна тут.

  • Черкаська область

За розпорядженням НЕК "Укрненерго" 7 жовтня з 00:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

  • 1.1 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00;
  • 1.2 01:00 - 03:00, 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00;
  • 2.1 03:00 - 05:00, 15:00 - 17:00;
  • 2.2 05:00 - 07:00, 17:00 - 19:00;
  • 3.1 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00;
  • 3.2 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00;
  • 4.1 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00;
  • 4.2 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00;
  • 5.1 00:00 - 01:00, 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00;
  • 5.2 11:00 - 13:00, 21:00 - 23:00;
  • 6.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00;
  • 6.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 22:00

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) ГПВ, можна переглянути за посиланням.

  • Кіровоградська область

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 7.10.2026 буде застосовано графік погодинних відключень (ГПВ). Обмеження будуть упродовж доби:

  • з 00:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
  • з 00:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

  • Тернопіль та область

Переглянути актуальний графік та дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, можна на офіційному сайті "Тернопільобленерго" у розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням.

  • Полтавська область

7 жовтня у Полтавській області буде запроваджено графік погодинних відключень світла. Він діятиме з 00:00 по 07:00.


Відключення на Полтавщині / Фото Полтаваобленерго

  • Вінницька область

Переглянути актуальний графік та дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, можна на офіційному сайті "Вінницяобленерго" у розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням.

  • Чернігівська область

Відключення на Чернігівщині / Фото "Чернігівобленерго"

Переглянути графік за вашою адресою також можна на сайті, у Viber-боті.

  • Сумська область


Відключення у Сумській області / Фото Сумиобленерго

  • Житомирська область


Відключення на Житомирщині / Житомиробленерго

  • Київ

Дізнатися графік планових відключень у Києві можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно лише вказати свою адресу у відповідному віконечку. Варто наголосити, що відключення у столиці відбуваються за окремим графіком і не збігаються з відключеннями в області.

  • Київська область

Графіки відключень у Київській області можна дізнатися на сайті ДТЕК. Актуальну інформацію також можна отримати в чат – боті Viber і Telegram.

  • Львівська область

Дізнатися свою групу (чергу) відключень можна на сайті ПрАТ "Львівобленерго".

  • Одеська область

Дізнатися графік відключень в Одесі та області можна на сайті ДТЕК, а також у чат – ботах Viber і Telegram.

  • Дніпропетровська область

Актуальну інформацію щодо відключення світла та графіків у Дніпропетровській області можна дізнатися на сайті ДТЕК.

  • Чернівецька область

Актуальну інформацію щодо відключень, а також дізнатися свою чергу (групу) відключень можна дізнатися на сайті АТ "Чернівціобленерго".

  • Хмельницька область

Переглянути графік відключень світла на Хмельниччині можна на офіційному сайті АТ "Хмельницькобленерго". Для цього потрібно ввести адресу або переглянути загальний графік за чергами.

  • Івано-Франківська область

Графіки відключень світла в Івано-Франківській області доступні на сайті Прикарпаттяобленерго.

  • Житомирська область

Дізнатися, як діятимуть графіки відключень світла у кожному з районів Житомирщини, можна на сайті Житомиробленерго.

  • Сумська область

Інформацію про актуальні графіки відключення електроенергії, а також приналежність свого будинку до черги (групи) обмежень можна дізнатися на сайті АТ "Сумиобленерго".

  • Рівненська область

З графіком погодинних відключень і номером вашої черги можна ознайомитися на сайті Рівненської ОДА та сайті Рівнеобленерго.

  • Чернігівська область

Детальніше про те, як вимикатимуть світло на Чернігівщині, можна дізнатися за посиланням. З'ясувати, до якої черги належить будинок, можна, зайшовши на сайт Чернігівобленерго або допомогою чат – ботів у Viber і Telegram.

  • Закарпатська область

Актуальна інформація щодо графіків відключення, а також приналежність до черг опублікована на сайті ПАТ "Закарпаттяобленерго".

15 жовтня Закарпаттяобленерго оприлюднило подробиці щодо аварійних відключень: споживачів електроенергії в регіоні поділили на 10 черг. Переглянути детальний перелік можна за посиланням.

  • Полтавська область

Переглянути графіки вимкнення електроенергії в Полтавській області можна тут.

  • Запорізька область

Актуальна інформація про відключення світла в Запорізькій області доступна на офіційному сайті Запоріжжяобленерго.

  • Миколаївська область

Актуальну інформацію про відключення світла в регіоні можна знайти на сторінці Миколаївобленерго.

  • Волинська область

Чи застосовуються графіки погодинного відключення електроенергії на Волині, можна перевірити за посиланням.

  • Вінницька область

Інформацію про графіки відключень у Вінницькій області можна дізнатися на сайті обленерго, увівши свою адресу або ж у чат – боті вайбер чи телеграм.

  • Кіровоградська область

Інформація про відключення світла в регіоні доступна на сайті Кіровоградобленерго.

  • Черкаська область

Подальшу інформацію про повернення графіків можна побачити на сайті Черкасиобленерго.

  • Тернопільська область

Актуальна інформація щодо графіків відключення, а також приналежність до черг опублікована на сайті Тернопільобленерго.

  • Харківська область

Графік відключень для Харківської області можна дізнатися, увівши адресу на сайті обленерго.

  • Донецька область

Актуальна інформація про зміни в графіках або скасування відключень доступна на сайті ДТЕК.

Зверніть увагу! Час застосування й обсяг обмежень упродовж доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень дивіться на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Коли світло з'явиться за графіком, споживайте електроенергію ощадливо.

Що купити на випадок блекауту
Що треба купити на випадок блекауту / Інфографіка 00 Каналу

Ось список найбільших українських міст і компаній, які їх обслуговують:

Влада ще у попередні роки оприлюднила низку порад, як діяти в разі відключень електроенергії:

  • насамперед слід відключити електропобутові прилади;
  • використовуючи свічки та сухий спирт, потрібно бути обережними;
  • якщо ви перебуваєте на вулиці, не варто наближатися ближче ніж на 5 – 8 метрів до обірваних або провислих дротів.

Крім того, українців просять зменшити споживання електроенергії ввечері із 17 до 23 години. Слід обмежити використання потужних електроприладів: пральних машин, бойлерів, прасок, електроплит, обігрівачів тощо. Також не варто вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.


Як діяти в разі відключень світла / Інфографіка Мінреінтеграції