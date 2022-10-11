В "Укренерго" наголошують, що відключенні потрібні, аби зменшити навантаження на мережі і дати енергетикам можливість відновити його. Вони повністю контрольовані та триватимуть по кілька годин, передає 24 канал.

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Відключення у Києві

Оскільки у столиці збільшились обсяги електроспоживання, ДТЕК Київські електромережі вимушене застосувати графік обмеження електропостачання.

Адреси споживачів поділені на три черги. Спочатку обмежили електропостачання до частини 3-ої черги (16:00 – 20:00). Щоправда, попереджали, що при потребі, можуть відключити і наступну чергу. Проте не більш, ніж на 4 години.

1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00

2 черга – з 12:00 до 16:00

3 черга – з 16:00 до 20:00

Зрештою, так і сталось. Дефіцит потужності збільшився та ввечері 11 жовтня обмеження застосували для всіх черг. Однак повернути світло клієнтам планували до 00:00.

Графік відключення електрики у Києві / Фото ДТЕК Київські електромережі:

Черкащина

У Черкаській області з 16:10 також аварійне відключення світла, повідомляє ПАТ "Черкасиобленерго". Про час закінчення сповістять додатково.

Однак соціально значимі об’єкти області відключати від електроживлення не будуть. Саме місто Черкаси та районні центри області теж залишатимуться зі світлом.

Додаткову інформацію про графіки аварійних відключень повідомляють за номерами кол-центру 24/7:

(0472) 33-87-87,

(093) 170-40-57,

050) 434-87-87,

(067) 690-48-48,

0800-501-328.

Сумщина

У Сумській області також планують віялові відключення електроенергії, які потрібні для стабілізації системи. Голова ОВА Дмитро Живицький обіцяє, що графік відключень оприлюднять 12 жовтня. До речі, він зазначає, що вуличне освітлення поки не вимикають.

Зверніть увагу! Повну інформацію про відключення та їх графіки можна знайти на сайтах місцевих операторів мереж (обленерго). Весь перелік посилань оприлюднило Міненергетики.

Тернопільщина

Погодинне вимкнення електропостачання ввели у населених пунктах Тернопільської області. Це пов’язано із виходом із ладу основної підстанції "Тернопільська", пише "Суспільне". Заступник головного інженера високовольтних мереж "Тернопільобленерго" Андрій Лещук розповів, що зараз використовують резервні джерела енергії.

"Тернопільобленерго" вжило заходів щодо "перезаживлення" споживачів, які отримували електроенергію цієї підстанції. Їм підключили постачання електрики від інших резервних джерел. Поки немає основного живлення з підстанції, в області погодинно вимикатимуть електроенергію за погодженими графіками.

Мер Тернополя Сергій Надал попередив, як тільки влада отримає графік, одразу опублікує його.

Вінниччина

У Вінницькій області теж є проблеми з електропостачанням – 242 населених пункти залишились без світла, повідомляє АТ "Вінницяобленерго". Тому влада закликає бути максимально ощадливими у споживанні електроенергії. Це допоможе не допустити аварійних відключень. Поки їх не планують.

Як діяти, коли нема електрики

У Мінреінтеграції оприлюднили низку порад, як діяти при відключеннях електроенергії.

Насамперед слід відключити електропобутові прилади;

Потрібно бути обережними при використанні свічок та сухого спирту;

Якщо ви перебуваєте на вулиці, не варто не наближатися ближче 5 – 8 метрів до обірваних або провислих дротів.

Крім того, українців просять зменшити споживати електроенергії під час вечірнього піку – 17 до 23 години. Слід обмежити використання потужних електроприладів: пральних машин, бойлерів, прасок, електроплит, обігрівачів тощо. Також не варто вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.



Як діяти при відключеннях світла / Інфографіка Мінреінтеграції

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