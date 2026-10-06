Какие актуальные графики почасовых отключений, когда именно не будет электроэнергии в течение дня и как долго – пишет 24 Канал.

Смотрите также Экстренные отключения в результате атаки: какие графики действуют в Киеве и в области

В Укрэнерго сообщили, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме 7 октября во всех регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления:

  • для промышленных предприятий и бизнеса на протяжении всех суток, с 00:00 до 23:59, вводятся графики ограничения мощности.
  • для всех потребителей будут действовать почасовые отключения, объем которых составит от 0,5 до 1,5 очереди.

В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может оперативно меняться. Поэтому потребителям советуют следить за обновлениями от местных облэнерго и экономно пользоваться электроэнергией после возобновления ее подачи.

Внимание! Время и объем отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется, пожалуйста, потребляйте ее экономно!

  • Киев и область

В Киеве об отключениях можно узнать в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

В то же время в Киевской области проверить отключения по своему адресу можно здесь.

Также ДТЭК публикует графики отключений для Киевщины. Ограничения коснутся большинства групп.

Отключение света в Киевской области / ДТЭК

Отключение света в Киевской области / ДТЭК

  • Одесская область

Ознакомиться с информацией об отключении по вашему адресу можно здесь.

  • Черкасская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 7 октября с 00:00 до 24:00 в Черкасской области будут введены графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00;
  • 1.2 01:00 - 03:00, 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00;
  • 2.1 03:00 - 05:00, 15:00 - 17:00;
  • 2.2 05:00 - 07:00, 17:00 - 19:00;
  • 3.1 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00;
  • 3.2 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00;
  • 4.1 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00;
  • 4.2 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00;
  • 5.1 00:00 - 01:00, 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00;
  • 5.2 11:00 - 13:00, 21:00 - 23:00;
  • 6.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00;
  • 6.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 22:00.

Список адресов, которые отключаются от электроснабжения по очереди (по подочереди) ГПО, можно посмотреть по ссылке.

  • Кировоградская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 7.10.2026 будет применен график почасовых отключений (ГПО). Ограничения будут в течение суток:

  • с 00:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • с 00:00 до 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

  • Тернополь и область

Ознакомиться с актуальным графиком и узнать, к какой подгруппе относится ваш адрес, можно на официальном сайте "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке.

  • Полтавская область

7 октября в Полтавской области будет введен график почасовых отключений света. Он будет действовать с 00:00 до 07:00.

Отключения в Полтавской области / Фото "Полтаваоблэнерго"

  • Винницкая область

Ознакомиться с актуальным графиком и узнать, к какой подсети относится ваш адрес, можно на официальном сайте "Винницаоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке.

  • Черниговская область

Отключение электроэнергии в Черниговской области / Фото "Черниговоблэнерго"

Посмотреть график по вашему адресу также можно на сайте и в Viber-боте.

  • Сумская область


Отключение электроэнергии в Сумской области / Фото "Сумыоблэнерго"

  • Житомирская область

Отключение на Житомирщине / Житомироблэнерго

  • Киев

Узнать график плановых отключений в Киеве можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно лишь указать свой адрес в соответствующем окошке. Стоит отметить, что отключения в столице происходят по отдельному графику и не совпадают с отключениями в области.

  • Киевская область

Графики отключений в Киевской области можно узнать на сайте ДТЭК. Актуальную информацию также можно получить в чат – боте Viber і Telegram.

  • Львовская область

Узнать свою группу (очередь) отключений можно на сайте ЧАО "Львовоблэнерго".

  • Одесская область

Узнать график отключений в Одессе и области можно на сайте ДТЭК, а также в чат – ботах Viber і Telegram.

  • Днепропетровская область

Актуальную информацию об отключении света и графиках в Днепропетровской области можно узнать на сайте ДТЭК.

  • Черновицкая область

Актуальную информацию по отключениям, а также узнать свою очередь (группу) отключений можно узнать на сайте АО "Черновцыоблэнерго".

  • Хмельницкая область

Посмотреть график отключений света в Хмельницкой области можно на официальном сайте АО "Хмельницкоблэнерго". Для этого нужно ввести адрес или просмотреть общий график по очередям.

  • Ивано-Франковская область

Графики отключений света в Ивано-Франковской области доступны на сайте Прикарпатьеоблэнерго.

  • Житомирская область

Узнать, как будут действовать графики отключений света в каждом из районов Житомирщины, можно на сайте Житомироблэнерго.

  • Сумская область

Информацию об актуальных графиках отключения электроэнергии, а также принадлежность своего дома к очереди (группе) ограничений можно узнать на сайте АО "Сумыоблэнерго".

  • Ровенская область

С графиком почасовых отключений и номером вашей очереди можно ознакомиться на сайте Ровенской ОГА и сайте Ровнооблэнерго.

  • Черниговская область

Подробнее о том, как будут выключать свет на Черниговщине, можно узнать по ссылке. Выяснить, к какой очереди принадлежит дом, можно, зайдя на сайт Черниговоблэнерго или с помощью чат – ботов в Viber и Telegram.

  • Закарпатская область

Актуальная информация о графиках отключения, а также принадлежность к очередям опубликована на сайте ПАО "Закарпатьеоблэнерго".

15 октября Закарпатьеоблэнерго обнародовало подробности по аварийным отключениям: потребителей электроэнергии в регионе поделили на 10 очередей. Посмотреть подробный перечень можно по ссылке.

  • Полтавская область

Посмотреть графики отключения электроэнергии в Полтавской области можно здесь.

  • Запорожская область

Актуальная информация об отключении света в Запорожской области доступна на официальном сайте Запорожьеоблэнерго.

  • Николаевская область

Актуальную информацию об отключении света в регионе можно найти на странице Николаевоблэнерго.

  • Волынская область

Применяются ли графики почасового отключения электроэнергии на Волыни, можно проверить по ссылке.

  • Винницкая область

Информацию о графиках отключений в Винницкой области можно узнать на сайте облэнерго, введя свой адрес или же в чат – боте вайбер или телеграмм.

  • Кировоградская область

Информация об отключении света в регионе доступна на сайте Кировоградоблэнерго.

  • Черкасская область

Дальнейшую информацию о возвращении графиков можно увидеть на сайте Черкассыоблэнерго.

  • Тернопольская область

Актуальная информация о графиках отключения, а также принадлежность к очередям опубликована на сайте Тернопольоблэнерго.

  • Харьковская область

График отключений для Харьковской области можно узнать, введя адрес на сайте облэнерго.

  • Донецкая область

Актуальная информация об изменениях в графиках или отмене отключений доступна на сайте ДТЭК.

Обратите внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений смотрите на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Когда свет появится по графику, потребляйте электроэнергию экономно.

Что купить на случай блэкаута
Что надо купить на случай блэкаута / Инфографика 00 Канала

Вот список крупнейших украинских городов и компаний, которые их обслуживают:

Власть еще в предыдущие годы обнародовала ряд советов, как действовать в случае отключений электроэнергии:

  • прежде всего следует отключить электробытовые приборы;
  • используя свечи и сухой спирт, нужно быть осторожными;
  • если вы находитесь на улице, не стоит приближаться ближе чем на 5 – 8 метров к оборванным или провисшим проводам.

Кроме того, украинцев просят уменьшить потребление электроэнергии вечером с 17 до 23 часов. Следует ограничить использование мощных электроприборов: стиральных машин, бойлеров, утюгов, электроплит, обогревателей и тому подобное. Также не стоит включать одновременно несколько мощных электроприборов.


Как действовать в случае отключений света / Инфографика Минреинтеграции