Какие актуальные графики почасовых отключений, когда именно не будет электроэнергии в течение дня и как долго – пишет 24 Канал.

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Какие ограничения будут введены в Украине 7 октября?

В Укрэнерго сообщили, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме 7 октября во всех регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления:

для промышленных предприятий и бизнеса на протяжении всех суток, с 00:00 до 23:59, вводятся графики ограничения мощности.

для всех потребителей будут действовать почасовые отключения, объем которых составит от 0,5 до 1,5 очереди.

В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может оперативно меняться. Поэтому потребителям советуют следить за обновлениями от местных облэнерго и экономно пользоваться электроэнергией после возобновления ее подачи.

Внимание! Время и объем отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется, пожалуйста, потребляйте ее экономно!

Какие графики будут действовать в регионах?

Киев и область

В Киеве об отключениях можно узнать в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

В то же время в Киевской области проверить отключения по своему адресу можно здесь.

Также ДТЭК публикует графики отключений для Киевщины. Ограничения коснутся большинства групп.

Отключение света в Киевской области / ДТЭК

Отключение света в Киевской области / ДТЭК

Одесская область

Ознакомиться с информацией об отключении по вашему адресу можно здесь.

Черкасская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 7 октября с 00:00 до 24:00 в Черкасской области будут введены графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00;

1.2 01:00 - 03:00, 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00;

2.1 03:00 - 05:00, 15:00 - 17:00;

2.2 05:00 - 07:00, 17:00 - 19:00;

3.1 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00;

3.2 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00;

4.1 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00;

4.2 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00;

5.1 00:00 - 01:00, 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00;

5.2 11:00 - 13:00, 21:00 - 23:00;

6.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00;

6.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 22:00.

Список адресов, которые отключаются от электроснабжения по очереди (по подочереди) ГПО, можно посмотреть по ссылке.

Кировоградская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 7.10.2026 будет применен график почасовых отключений (ГПО). Ограничения будут в течение суток:

с 00:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

с 00:00 до 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Тернополь и область

Ознакомиться с актуальным графиком и узнать, к какой подгруппе относится ваш адрес, можно на официальном сайте "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке.

Полтавская область

7 октября в Полтавской области будет введен график почасовых отключений света. Он будет действовать с 00:00 до 07:00.

Отключения в Полтавской области / Фото "Полтаваоблэнерго"

Винницкая область

Ознакомиться с актуальным графиком и узнать, к какой подсети относится ваш адрес, можно на официальном сайте "Винницаоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке.

Черниговская область

Отключение электроэнергии в Черниговской области / Фото "Черниговоблэнерго"

Посмотреть график по вашему адресу также можно на сайте и в Viber-боте.

Сумская область



Отключение электроэнергии в Сумской области / Фото "Сумыоблэнерго"

Житомирская область

Отключение на Житомирщине / Житомироблэнерго

Как узнать, будут ли выключать свет в областях?

Киев

Узнать график плановых отключений в Киеве можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно лишь указать свой адрес в соответствующем окошке. Стоит отметить, что отключения в столице происходят по отдельному графику и не совпадают с отключениями в области.

Киевская область

Графики отключений в Киевской области можно узнать на сайте ДТЭК. Актуальную информацию также можно получить в чат – боте Viber і Telegram.

Львовская область

Узнать свою группу (очередь) отключений можно на сайте ЧАО "Львовоблэнерго".

Одесская область

Узнать график отключений в Одессе и области можно на сайте ДТЭК, а также в чат – ботах Viber і Telegram.

Днепропетровская область

Актуальную информацию об отключении света и графиках в Днепропетровской области можно узнать на сайте ДТЭК.

Черновицкая область

Актуальную информацию по отключениям, а также узнать свою очередь (группу) отключений можно узнать на сайте АО "Черновцыоблэнерго".

Хмельницкая область

Посмотреть график отключений света в Хмельницкой области можно на официальном сайте АО "Хмельницкоблэнерго". Для этого нужно ввести адрес или просмотреть общий график по очередям.

Ивано-Франковская область

Графики отключений света в Ивано-Франковской области доступны на сайте Прикарпатьеоблэнерго.

Житомирская область

Узнать, как будут действовать графики отключений света в каждом из районов Житомирщины, можно на сайте Житомироблэнерго.

Сумская область

Информацию об актуальных графиках отключения электроэнергии, а также принадлежность своего дома к очереди (группе) ограничений можно узнать на сайте АО "Сумыоблэнерго".

Ровенская область

С графиком почасовых отключений и номером вашей очереди можно ознакомиться на сайте Ровенской ОГА и сайте Ровнооблэнерго.

Черниговская область

Подробнее о том, как будут выключать свет на Черниговщине, можно узнать по ссылке. Выяснить, к какой очереди принадлежит дом, можно, зайдя на сайт Черниговоблэнерго или с помощью чат – ботов в Viber и Telegram.

Закарпатская область

Актуальная информация о графиках отключения, а также принадлежность к очередям опубликована на сайте ПАО "Закарпатьеоблэнерго".

15 октября Закарпатьеоблэнерго обнародовало подробности по аварийным отключениям: потребителей электроэнергии в регионе поделили на 10 очередей. Посмотреть подробный перечень можно по ссылке.

Полтавская область

Посмотреть графики отключения электроэнергии в Полтавской области можно здесь.

Запорожская область

Актуальная информация об отключении света в Запорожской области доступна на официальном сайте Запорожьеоблэнерго.

Николаевская область

Актуальную информацию об отключении света в регионе можно найти на странице Николаевоблэнерго.

Волынская область

Применяются ли графики почасового отключения электроэнергии на Волыни, можно проверить по ссылке.

Винницкая область

Информацию о графиках отключений в Винницкой области можно узнать на сайте облэнерго, введя свой адрес или же в чат – боте вайбер или телеграмм.

Кировоградская область

Информация об отключении света в регионе доступна на сайте Кировоградоблэнерго.

Черкасская область

Дальнейшую информацию о возвращении графиков можно увидеть на сайте Черкассыоблэнерго.

Тернопольская область

Актуальная информация о графиках отключения, а также принадлежность к очередям опубликована на сайте Тернопольоблэнерго.

Харьковская область

График отключений для Харьковской области можно узнать, введя адрес на сайте облэнерго.

Донецкая область

Актуальная информация об изменениях в графиках или отмене отключений доступна на сайте ДТЭК.

Обратите внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений смотрите на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Когда свет появится по графику, потребляйте электроэнергию экономно.



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Как найти график отключения электроэнергии

Вот список крупнейших украинских городов и компаний, которые их обслуживают:

График отключений электроэнергии в Виннице: АО "ВИННИЦАОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Луцке: ЧАО "ВОЛЫНЬОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Донецкой области: АО "ДТЕК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"

График отключений электроэнергии в Житомире: АО "ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии на Закарпатье: ЧАО "ЗАКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Запорожье: ПАО "ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Кропивницком: ЧАО "КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии во Львове: ЧАО "ЛЬВИВОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Николаеве: АО "НИКОЛАЕВОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Одессе: АО "ДТЕК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"

График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Ивано-Франковске: АО "ПРИКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Ровно: ЧАО "РОВНООБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Сумах: ПАО "СУМЫОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Тернополе: ОАО "ТЕРНОПИЛЬОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Харькове: АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Херсоне: АО "ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Хмельницком: АО "ХМЕЛЬНИЦКОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Черновцах: АО "ЧЕРНОВЦЫОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "ЧЕРНИГИВОБЛЭНЕРГО"

Как действовать, когда нет электричества

Власть еще в предыдущие годы обнародовала ряд советов, как действовать в случае отключений электроэнергии:

прежде всего следует отключить электробытовые приборы;

используя свечи и сухой спирт, нужно быть осторожными;

если вы находитесь на улице, не стоит приближаться ближе чем на 5 – 8 метров к оборванным или провисшим проводам.

Кроме того, украинцев просят уменьшить потребление электроэнергии вечером с 17 до 23 часов. Следует ограничить использование мощных электроприборов: стиральных машин, бойлеров, утюгов, электроплит, обогревателей и тому подобное. Также не стоит включать одновременно несколько мощных электроприборов.



Как действовать в случае отключений света / Инфографика Минреинтеграции