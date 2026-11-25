Росія не збирається приймати умови, які пропонує команда Дональда Трампа для завершення війни, а обіцянки гарантій безпеки для України залишаються без чіткого змісту. Водночас переговори Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа дедалі більше нагадують спробу укласти комерційну угоду, де українські території стають предметом торгу.

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Чому така дипломатія приречена на провал, як особисті амбіції Трампа впливають на його політику та чим це загрожує самій Америці? Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів професор американістики Скотт Лукас. Він пояснив, чому Путін не піде на поступки Трампу, як Україна може посилити тиск на Росію та чому дії американського президента становлять загрозу національній безпеці США.

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Ілюзія "мирного плану": чому пропозиції Кушнера не працюють

Розмови про вступ України до НАТО або гарантії безпеки на кшталт п'ятої статті в обмін на Донбас не мають реального дипломатичного підґрунтя. Західні союзники можуть висловлювати обережний оптимізм, намагаючись прив'язати команду Дональда Трампа до підтримки України, однак Кремль не брав на себе зобов'язань щодо таких умов.

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Самі гарантії безпеки у виконанні команди Трампа залишаються розмитими. Незрозуміло, чи передбачатимуть вони розміщення західних військ в Україні, чи лише обмін розвідданими, логістичну підтримку та співпрацю. Також не визначено, за яких умов партнери мають реагувати на нову російську агресію.

Коли Джаред Кушнер запропонував ідею вступу України до НАТО в обмін на відмову від частини Донбасу, Росія відкинула такий сценарій. Кремль також виступив проти присутності західного військового персоналу в Україні. Тож навіть базові умови потенційної угоди залишаються предметом суперечок.

До слова 19 листопада Кушнер заявив, що США нібито переконали Росію погодитися на гарантії безпеки для України за зразком п'ятої статті НАТО. Однак Москва не підтвердила готовності до таких домовленостей і продовжила наполягати на власних умовах завершення війни. Кушнер пропонував Росії території України в обмін на гарантії безпеки.

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Повна розмова з Лукасом: дивитись відео

Дипломатія забудовників замість геополітики

Підхід Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до переговорів нагадує спробу укласти велику комерційну угоду. Вони намагаються переконати Київ погодитися на територіальні поступки, обіцяючи натомість змусити Москву зробити крок назустріч.

Проте в геополітиці такі методи не працюють. Росія продовжує вимагати перегляду європейської системи безпеки та хоче вести переговори із Заходом на власних умовах. Україна ж наполягає на чітких і довгострокових гарантіях, які не дозволять Росії знову розпочати війну.

Его Трампа як головний вектор зовнішньої політики

Дії Дональда Трампа свідчать, що особисті симпатії відіграють помітну роль у його зовнішній політиці. Публікація фотографій із Володимиром Путіним під час переговорів про війну в Україні стала черговим сигналом його прихильності до російського диктатора.

Ця тенденція простежується ще з 2013 року, коли Трамп привіз конкурс "Міс Всесвіт" до Москви та мріяв про будівництво Trump Tower у російській столиці.

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Після зустрічі в Китаї Трамп опублікував спільне фото з Путіним і назвав його "моїм другом". Американський президент також порівняв саміт у Шеньчжені з Ялтинською конференцією 1945 року, на якій великі держави визначали повоєнний устрій Європи. Трамп оприлюднив фото з Путіним і порівняв саміт у Шеньчжені з Ялтою.

Трамп не мислить виключно категоріями геополітичних, військових чи економічних інтересів Америки. Його захоплюють авторитарні лідери, з якими він прагне підтримувати особисті контакти.

Водночас такі відносини не змушують диктаторів змінювати свою політику чи йти на поступки. Схожа ситуація була і з лідером КНДР Кім Чен Ином. Попри попередні зустрічі з Трампом, Північна Корея не відмовилася від ядерної програми. Особисті контакти американського президента не принесли очікуваного результату.

Дедалі більша міць України на тлі слабкості Вашингтона

Поки адміністрація Трампа намагається домовитися з диктаторами, Україна демонструє здатність завдавати Росії ударів далеко за межами власної території. Атаки на російські кораблі, військові об'єкти та енергетичну інфраструктуру підвищують для Кремля ціну продовження війни.

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Нагадаємо 22 листопада українські морські дрони атакували російський корвет "Меркурій" у Лівії. За повідомленнями, під час операції також було уражено гелікоптер Ка-27 і судно MV ANGARA, яке перевозило військові вантажі.

24 листопада Володимир Зеленський підтвердив удар по російському судну Sparta II у Фінській затоці. За його словами, корабель перевозив зброю, тому був законною ціллю для українських сил. Зеленський підтвердив удар по судну Росії у Фінській затоці.

Українські удари створюють серйозні проблеми і для російської нафтопереробки. Пошкодження заводів скорочують можливості Росії виробляти пальне та отримувати доходи від експорту нафтопродуктів. Це посилює економічний тиск на Кремль і змушує його витрачати більше ресурсів на захист інфраструктури.

Зверніть увагу! У листопаді через українські атаки зупинили або призупинили роботу 15 із 35 великих російських НПЗ. Удари по підприємствах змушують Росію скорочувати переробку нафти та збільшувати експорт сирої нафти замість готових нафтопродуктів. Українські удари по російських НПЗ.

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Системна загроза національній безпеці США

Ризики політики Трампа виходять далеко за межі українського питання. Показовою є ситуація навколо Nvidia та її керівника Дженсена Хуанга. У США розслідують можливий обхід експортних обмежень, через який передові американські чипи могли потрапляти до Китаю.

У центрі скандалу опинилися повідомлення про можливе переправлення до Китаю близько 240 тисяч чипів Nvidia через компанії в Південно-Східній Азії. Ці технології можуть використовуватися не лише в комерційних цілях, а й для розвитку китайських військових можливостей.

Ця історія порушує питання, наскільки послідовно адміністрація США захищає власні технології від стратегічних конкурентів. Передові чипи мають значення для розвитку штучного інтелекту, військових систем та обчислювальних потужностей Китаю.

Готовність Трампа ставити особисті симпатії та економічні інтереси вище за довгострокові державні пріоритети підриває довіру до Вашингтона. Для України це означає, що покладатися лише на обіцянки американського президента та його переговорників небезпечно. Реальні гарантії безпеки мають бути чіткими, юридично закріпленими та підкріпленими готовністю партнерів діяти у разі нового нападу Росії.