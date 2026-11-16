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Сили оборони уразили установки переробки та бензиновий комплекс на Ільському НПЗ
Українські військові поцілили в установки первинної переробки АТ-4, АТ-5, АТ-6 та комплекс виготовлення бензинів у Краснодарському краї РФ, повідомив Генштаб ЗСУ. Підприємство потужністю 6,6 мільйона тонн нафти щороку постачало пальне угрупованням ворога на півдні.
Сили оборони уразили переробні установки Ільського НПЗ
Підрозділи української армії завдали удару по Ільському НПЗ на Кубані, поціливши в установки атмосферної переробки АТ-4, АТ-5, АТ-6 та комплекс автобензинів. За даними Генштабу ЗСУ, завод переробляє близько 6,6 мільйона тонн нафти щороку і постачає пальне військам РФ.
В Азові пошкоджено нафтобазу й газорозподільну станцію, є постраждалі
Унаслідок атаки безпілотників у місті пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, щонайменше троє людей дістали поранення, повідомляє Kyiv Post.
Ворог атакував харчове підприємство на Кіровоградщині
В Олександрійському районі внаслідок влучання по об'єкту харчопрому постраждали двоє людей, повідомила ОВА.
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 13
Унаслідок удару по Дніпру загинула одна людина, ще 13 отримали травми, також зайнялися автомобілі та пошкоджено мережу тролейбуса. джерело
Росія завдала удару по підприємству харчопрому в Дніпрі
На об'єкті виникла пожежа, згодом стало відомо про влучання в потужності заводу з виробництва олії "Олейна".
Окупанти атакували агрологістику Одеської області
Під обстріл потрапили цивільні підприємства агрологістики та пакувальної індустрії регіону, двоє людей дістали поранення.
Ільський НПЗ розташований у Краснодарському краї, а Азов – у Ростовській області.
Які наслідки атаки на Ільський НПЗ?
Тут уражено серцевину заводу – установки атмосферної трубчастої переробки нафти АТ-4, АТ-5, АТ-6, з яких починається шлях сирої нафти до готового пального. Під удар також потрапив комплекс виробництва автомобільних бензинів.
Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії з потужністю переробки 6,6 млн тонн нафти на рік.
Прогнози
Що відбувалося після удару в Азові?
Після влучання на підприємстві пролунали вибухи, згодом спалахнула пожежа. Масштаби завданих збитків уточнюють.
Ця нафтобаза належить ТОВ "Флеш Енерджі". Вона розташована поруч із Ростовом-на-Дону — головним логістичним вузлом південного угруповання армії РФ, тому пальне з таких баз має короткий шлях до фронту.
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