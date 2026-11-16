Хронологія подій Остання подія 49 хв тому 16 листопада 2026 15:18 15:18, 16 листопада Сили оборони уразили установки переробки та бензиновий комплекс на Ільському НПЗ Українські військові поцілили в установки первинної переробки АТ-4, АТ-5, АТ-6 та комплекс виготовлення бензинів у Краснодарському краї РФ, повідомив Генштаб ЗСУ. Підприємство потужністю 6,6 мільйона тонн нафти щороку постачало пальне угрупованням ворога на півдні. 15:18 15:18, 16 листопада Сили оборони уразили переробні установки Ільського НПЗ Підрозділи української армії завдали удару по Ільському НПЗ на Кубані, поціливши в установки атмосферної переробки АТ-4, АТ-5, АТ-6 та комплекс автобензинів. За даними Генштабу ЗСУ, завод переробляє близько 6,6 мільйона тонн нафти щороку і постачає пальне військам РФ. 15:10 15:10, 16 листопада В Азові пошкоджено нафтобазу й газорозподільну станцію, є постраждалі Унаслідок атаки безпілотників у місті пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, щонайменше троє людей дістали поранення, повідомляє Kyiv Post. 14:44 14:44, 16 листопада Ворог атакував харчове підприємство на Кіровоградщині В Олександрійському районі внаслідок влучання по об'єкту харчопрому постраждали двоє людей, повідомила ОВА. 14:15 14:15, 16 листопада Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 13 Унаслідок удару по Дніпру загинула одна людина, ще 13 отримали травми, також зайнялися автомобілі та пошкоджено мережу тролейбуса. джерело Реклама 11:35 11:35, 16 листопада Росія завдала удару по підприємству харчопрому в Дніпрі На об'єкті виникла пожежа, згодом стало відомо про влучання в потужності заводу з виробництва олії "Олейна". 11:20 11:20, 16 листопада Окупанти атакували агрологістику Одеської області Під обстріл потрапили цивільні підприємства агрологістики та пакувальної індустрії регіону, двоє людей дістали поранення.

Ільський НПЗ розташований у Краснодарському краї, а Азов – у Ростовській області.

Adv

Які наслідки атаки на Ільський НПЗ?

Тут уражено серцевину заводу – установки атмосферної трубчастої переробки нафти АТ-4, АТ-5, АТ-6, з яких починається шлях сирої нафти до готового пального. Під удар також потрапив комплекс виробництва автомобільних бензинів.

Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії з потужністю переробки 6,6 млн тонн нафти на рік.

Що відбувалося після удару в Азові?

Після влучання на підприємстві пролунали вибухи, згодом спалахнула пожежа. Масштаби завданих збитків уточнюють.

Ця нафтобаза належить ТОВ "Флеш Енерджі". Вона розташована поруч із Ростовом-на-Дону — головним логістичним вузлом південного угруповання армії РФ, тому пальне з таких баз має короткий шлях до фронту.