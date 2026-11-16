Хронология событий Последнее событие 23 мин назад 16 ноября 2026 15:18 15:18, 16 ноября Силы обороны нанесли удар по перерабатывающим установкам и бензиновому комплексу на Ильском НПЗ Украинские военные нанесли удары по установкам первичной переработки АТ-4, АТ-5, АТ-6 и комплексу по производству бензина в Краснодарском крае РФ, сообщил Генштаб ВСУ. Предприятие мощностью 6,6 миллиона тонн нефти ежегодно поставляло топливо группировкам врага на юге. 15:18 15:18, 16 ноября Силы обороны нанесли удар по перерабатывающим установкам Ильского НПЗ Подразделения украинской армии нанесли удар по Ильскому НПЗ на Кубани, поразив установки атмосферной переработки АТ-4, АТ-5, АТ-6 и комплекс автобензинов. По данным Генштаба ВСУ, завод перерабатывает около 6,6 миллиона тонн нефти в год и поставляет топливо войскам РФ. 15:10 15:10, 16 ноября В Азове повреждены нефтебаза и газораспределительная станция, есть пострадавшие В результате атаки беспилотников в городе были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, по меньшей мере трое человек получили ранения, сообщает Kyiv Post. 14:44 14:44, 16 ноября Враг совершил атаку на пищевое предприятие в Кировоградской области В Александрийском районе в результате попадания в объект пищевой промышленности пострадали два человека, сообщила ОВА. 14:15 14:15, 16 ноября Число пострадавших в Днепре возросло до 13 В результате удара по Днепру погиб один человек, еще 13 получили травмы; кроме того, загорелись автомобили и была повреждена троллейбусная сеть. источник Реклама 11:35 11:35, 16 ноября Россия нанесла удар по предприятию пищевой промышленности в Днепре На объекте возник пожар, позже стало известно, что огонь охватил здание завода по производству масла "Олейна". 11:20 11:20, 16 ноября Оккупанты провели атаку на агрологистику Одесской области Под обстрел попали гражданские предприятия агрологистики и упаковочной промышленности региона, двое человек получили ранения.

Ильский НПЗ расположен в Краснодарском крае, а Азов – в Ростовской области.

Adv

Каковы последствия атаки на Ильский НПЗ?

Здесь пострадало сердце завода – установки атмосферной трубчатой переработки нефти АТ-4, АТ-5, АТ-6, с которых начинается путь сырой нефти к готовому топливу. Под удар также попал комплекс по производству автомобильных бензинов.

Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России с мощностью переработки 6,6 млн тонн нефти в год.

Что происходило после удара в Азове?

После попадания на предприятии раздались взрывы, впоследствии вспыхнул пожар. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Эта нефтебаза принадлежит ООО "Флэш Энерджи". Она расположена рядом с Ростовом-на-Дону – главным логистическим узлом южной группировки армии РФ, поэтому топливо с таких баз имеет короткий путь до фронта.