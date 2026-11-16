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В эфире Удары по Азову и Ильскому НПЗ: что известно на данный момент

Андрей Шляхтин
Удары по Азову и Ильскому НПЗ: что известно на данный момент – 24 Канал

Главные события на эту минуту

  • В городе Азов Ростовской области РФ в ночь на 16 ноября на нефтебазах вспыхнули пожары после атаки БПЛА.
  • В Азове после утренней атаки беспилотников объявили локальный режим чрезвычайного положения для ликвидации пожаров.
  • В Азове в результате атаки дронов повреждены нефтебаза и газораспределительная станция, трое человек получили ранения.
  • Генеральный штаб ВСУ подтвердил попадания, взрывы и пожар на нефтебазе ООО "Флэш Энерджи" в Азове.
  • Силы обороны Украины поразили установки атмосферной переработки нефти АТ-4, АТ-5, АТ-6 и комплекс автобензинов Ильского НПЗ.

Хронология событий

Последнее событие 23 мин назад

16 ноября 2026

Силы обороны нанесли удар по перерабатывающим установкам и бензиновому комплексу на Ильском НПЗ

Украинские военные нанесли удары по установкам первичной переработки АТ-4, АТ-5, АТ-6 и комплексу по производству бензина в Краснодарском крае РФ, сообщил Генштаб ВСУ. Предприятие мощностью 6,6 миллиона тонн нефти ежегодно поставляло топливо группировкам врага на юге.

Силы обороны нанесли удар по перерабатывающим установкам Ильского НПЗ

Подразделения украинской армии нанесли удар по Ильскому НПЗ на Кубани, поразив установки атмосферной переработки АТ-4, АТ-5, АТ-6 и комплекс автобензинов. По данным Генштаба ВСУ, завод перерабатывает около 6,6 миллиона тонн нефти в год и поставляет топливо войскам РФ.

В Азове повреждены нефтебаза и газораспределительная станция, есть пострадавшие

В результате атаки беспилотников в городе были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, по меньшей мере трое человек получили ранения, сообщает Kyiv Post.

Враг совершил атаку на пищевое предприятие в Кировоградской области

В Александрийском районе в результате попадания в объект пищевой промышленности пострадали два человека, сообщила ОВА.

Число пострадавших в Днепре возросло до 13

В результате удара по Днепру погиб один человек, еще 13 получили травмы; кроме того, загорелись автомобили и была повреждена троллейбусная сеть. источник

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Россия нанесла удар по предприятию пищевой промышленности в Днепре

На объекте возник пожар, позже стало известно, что огонь охватил здание завода по производству масла "Олейна".

Оккупанты провели атаку на агрологистику Одесской области

Под обстрел попали гражданские предприятия агрологистики и упаковочной промышленности региона, двое человек получили ранения.

Ильский НПЗ расположен в Краснодарском крае, а Азов – в Ростовской области.

 
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Каковы последствия атаки на Ильский НПЗ?

Здесь пострадало сердце завода – установки атмосферной трубчатой переработки нефти АТ-4, АТ-5, АТ-6, с которых начинается путь сырой нефти к готовому топливу. Под удар также попал комплекс по производству автомобильных бензинов.

Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России с мощностью переработки 6,6 млн тонн нефти в год.

Что происходило после удара в Азове?

После попадания на предприятии раздались взрывы, впоследствии вспыхнул пожар. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Эта нефтебаза принадлежит ООО "Флэш Энерджи". Она расположена рядом с Ростовом-на-Дону – главным логистическим узлом южной группировки армии РФ, поэтому топливо с таких баз имеет короткий путь до фронта.

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