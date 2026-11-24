Про це пише New York Magazine.

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Що пропонував Кушнер росіянам?

Під час переговорів з Росією Джаред Кушнер порушив питання про можливу передачу Україною частини територій в обмін на гарантії безпеки від НАТО.

Пізніше він заявив, що росіяни "погоджуються з такою концепцією". Однак у Кремлі швидко й категорично це заперечили.

"Аматорський рівень", – так прокоментував ситуацію один з експертів з Росії.

Москва продовжила наполягати на цілком протилежній вимозі Путіна – скоротити військову присутність НАТО до кордонів 1997 року.

Зверніть увагу! Генсек НАТО Марк Рютте відкинув вимогу Росії повернути Альянс до моделі європейської безпеки, яка існувала до 1997 року. Він наголосив, що жодна країна НАТО не підтримує таку пропозицію Москви.

Кушнер заявив, що жорсткі вимоги, які сторони озвучують публічно, не обов'язково відображають їхні реальні позиції за столом переговорів.

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За його словами, у серйозних перемовинах сторони можуть відмовлятися від пропозицій, перш ніж знайдуть спільне рішення.

Він зазначив, що дипломатія є тривалим процесом, а не готовим способом розв'язання конфлікту.

"Головна нагорода" у цьому процесі, на думку Кушнера, полягає не просто в перемир'ї, а в перезавантаженні відносин між Росією та Європою, яке має покласти край постійній агресії.

Він також висловив сподівання, що в майбутньому Росія та європейські країни зможуть мирно співіснувати й вести спільний бізнес.

Що передувало?

Володимир Зеленський заявив, що Київ досі не знає, як саме працюватимуть гарантії безпеки та чи будуть союзники готові захистити Україну в разі нового нападу Росії.

Президент також підкреслював, що гарантії мають діяти й після завершення президентства Трампа.

Джаред Кушнер погодився із Зеленським, що гарантії мають бути чіткими, надійними та закріпленими конкретними домовленостями. Водночас він наголосив, що такі гарантії потрібно узгоджувати разом із майбутньою системою безпеки Європи, а не окремо.