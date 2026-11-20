Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Adv

популярні відео

Що заявили в Росії про гарантії безпеки для України?

Рябков наголосив, що Москва не погодиться на жодні рішення, які передбачатимуть фактичне наближення України до НАТО без формального вступу до Альянсу.

Я хочу сказати, що навіть пошук формули квазічленства в НАТО для Києва та пошуки якогось, у лапках, креативного рішення в цій сфері — це неприйнятний для нас варіант– заявив російський дипломат.

За його словами, Росія розглядає питання гарантій безпеки насамперед із погляду власних інтересів.

Рябков також заявив, що Москва хоче отримати в межах переговорів визнання того, що Україна не стане членом НАТО.

Лише після цього, за його словами, Росія готова обговорювати можливі гарантії безпеки.

Водночас заступник глави російського МЗС запевнив, що Москва нібито залишається відкритою до діалогу. Однак будь-які переговори щодо вступу України до НАТО він назвав неприйнятними.

Реклама

Що раніше заявили США про гарантії безпеки?

Заява Рябкова суперечить словам спецпредставника президента США Джареда Кушнера, який раніше повідомив про готовність Росії розглядати гарантії безпеки для України за моделлю статті 5 НАТО.

За його словами, Вашингтону вдалося домогтися відповідної готовності Москви під час переговорів.

Водночас президент України Володимир Зеленський висловив сумнів, що Київ і Вашингтон однаково розуміють зміст таких гарантій.

Зокрема, український президент заявив, що не впевнений у спільному баченні того, що саме означатимуть гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО.

Нагадаємо, стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає принцип колективної оборони. Збройний напад на одного з членів Альянсу розглядається як напад на всіх, а союзники зобов'язуються надати допомогу, зокрема за потреби із застосуванням збройної сили.

Що відомо про переговори щодо гарантій безпеки для України?

Раніше 24 Канал повідомляв, що Джаред Кушнер заявив про нібито згоду Росії на гарантії безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО. За його словами, Вашингтону вдалося переконати Кремль розглянути такий механізм.

Водночас американський представник наголосив, що президент Дональд Трамп відкритий до надання таких гарантій, якщо вони відповідатимуть інтересам США та стануть частиною ширшої безпекової угоди.