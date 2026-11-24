Об этом пишет New York Magazine.

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Что предлагал Кушнер россиянам?

В ходе переговоров с Россией Джаред Кушнер поднял вопрос о возможной передаче Украиной части территорий в обмен на гарантии безопасности со стороны НАТО.

Позже он заявил, что россияне "согласны с такой концепцией". Однако в Кремле это быстро и категорически опровергли.

"Любительский уровень", – так прокомментировал ситуацию один из экспертов из России.

Москва продолжала настаивать на совершенно противоположном требовании Путина – сократить военное присутствие НАТО до границ 1997 года.

Обратите внимание! Генсек НАТО Марк Рютте отклонил требование России вернуть Альянс к модели европейской безопасности, существовавшей до 1997 года. Он подчеркнул, что ни одна страна НАТО не поддерживает такое предложение Москвы.

Кушнер заявил, что жесткие требования, которые стороны озвучивают публично, не обязательно отражают их реальные позиции за столом переговоров.

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По его словам, в ходе серьезных переговоров стороны могут отказываться от предложений, прежде чем найдут общее решение.

Он отметил, что дипломатия – это длительный процесс, а не готовый способ разрешения конфликта.

"Главная награда" в этом процессе, по мнению Кушнера, заключается не просто в перемирии, а в перезагрузке отношений между Россией и Европой, которая должна положить конец постоянной агрессии.

Он также выразил надежду, что в будущем Россия и европейские страны смогут мирно сосуществовать и вести совместный бизнес.

Что этому предшествовало?

Владимир Зеленский заявил, что Киев до сих пор не знает, как именно будут работать гарантии безопасности и будут ли союзники готовы защитить Украину в случае нового нападения России.

Президент также подчеркнул, что гарантии должны действовать и после окончания президентского срока Трампа.

Джаред Кушнер согласился с Зеленским, что гарантии должны быть четкими, надежными и закрепленными конкретными договоренностями. В то же время он подчеркнул, что такие гарантии нужно согласовывать вместе с будущей системой безопасности Европы, а не отдельно.