Кушнер высказался о гарантиях безопасности для Украины после войны / Getty Images
Россия публично отвергла любые гарантии безопасности для Украины по примеру 5 статьи НАТО. Джаред Кушнер заявил, что готовность России обсуждать такие гарантии может свидетельствовать о ее заинтересованности в мирных переговорах.
Об этом специальный представитель Дональда Трампа написал в социальной сети "Х".
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Что сказал Кушнер о гарантиях безопасности для Украины?
Кушнер заявил, что гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО необходимо согласовывать вместе с будущей системой безопасности Европы.
По его словам, такие договоренности должны быть конкретными, надежными и предусматривать механизмы, которые не допустят новой войны.
Кушнер подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский прав, требуя четко зафиксированных гарантий безопасности.
Надежные гарантии по образцу статьи 5, подкрепленные механизмами сдерживания и предотвращения военных столкновений, могли бы существенно снизить риск новой войны
В то же время окончательное решение относительно американских гарантий должен принять президент США Дональд Трамп.
По словам Кушнера, Трамп согласится на такие обязательства только при условии, что они будут соответствовать национальным интересам США, а общая система безопасности сведет к минимуму риск их применения.
"Именно поэтому гарантии безопасности для Украины нельзя согласовывать отдельно от послевоенной архитектуры безопасности Европы. Эти вопросы нужно рассматривать вместе", – пояснил спецпосланник.
Кушнер также подчеркнул, что любые договоренности должны гарантировать суверенитет Украины и право каждой страны самостоятельно принимать решения.
Мы стремимся к будущему, в котором Украина будет защищена, Европа – сильнее, Россия будет уверена, что НАТО не стремится к конфронтации, а НАТО и его партнеры будут знать, что Россия будет уважать суверенитет и безопасность соседних государств
По его словам, в ближайшие недели США планируют обсудить будущую систему безопасности с Украиной, европейскими партнерами и Россией.
"Ничего не согласовано, пока не согласовано окончательно. Но готовность обсуждать эти исторические вопросы создает важную возможность остановить кровопролитие", – заявил Кушнер.
Целью переговоров он назвал создание условий для существования независимой и защищенной Украины, более сильной Европы и прочного мира, который сделает невозможным повторение войны.
Что этому предшествовало?
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что для Украины будет Россия якобы готова рассмотреть гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО. По его словам, Вашингтону удалось добиться такой готовности со стороны Москвы в ходе переговоров.
После этого президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев пока не имеет четкого представления о том, как именно будут работать такие гарантии, кто будет участвовать в защите Украины и будут ли союзники готовы отразить новую российскую агрессию.
Он также подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности не только на время президентства Дональда Трампа, но и в долгосрочной перспективе.
Впоследствии позицию Москвы озвучил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он заявил, что Россия не согласится на гарантии, которые фактически приблизят Украину к НАТО даже без официального вступления.
"Даже поиск формулы квазичленства Украины в НАТО и какого-либо креативного решения в этой сфере для нас неприемлем", – сказал российский дипломат.
Рябков добавил, что Москва хочет добиться в рамках переговоров признания того, что Украина не станет членом НАТО. Только после этого, по его словам, Россия готова обсуждать возможные гарантии безопасности.
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