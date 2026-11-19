Об этом Кушнер заявил в ходе обсуждения будущих гарантий безопасности для Украины.

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Что Кушнер сказал о гарантиях безопасности для Украины?

По словам американского переговорщика, Соединенным Штатам удалось убедить Кремль в том, что будущее соглашение о безопасности Украины должно основываться на механизме, аналогичном статье 5 Североатлантического договора.

Кушнер подчеркнул, что такие гарантии станут серьезным шагом со стороны США. В то же время их введение должно соответствовать американским интересам.

И я думаю, что президент Трамп открыт для этого. Но, очевидно, это должно соответствовать интересам Америки. Мы должны убедиться, что это станет частью более широкого пакета мер по безопасности– заявил Кушнер.

Он также назвал предоставление Украине гарантий по аналогии со статьей 5 НАТО "действительно очень и очень серьезным шагом".

Что предусматривает статья 5 НАТО?

Статья 5 Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны. Согласно ему, вооруженное нападение на одного или нескольких членов Альянса рассматривается как нападение на всех союзников.

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В то же время гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 не означают автоматического вступления Украины в НАТО. Их конкретный механизм будет зависеть от условий будущих договоренностей.

Что известно об обсуждении гарантий безопасности?

Ранее 24 Канал сообщал, что США предложили России согласиться на гарантии безопасности о гарантиях безопасности для Украины по образцу четвертой и пятой статей Североатлантического договора. Этот вопрос стал одной из главных тем переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября.

Также Кушнер ранее заявлял, что во время встречи с Путиным в Москве 12 ноября стороны подробно обсуждали послевоенную безопасность Украины. По его словам, в этом вопросе удалось добиться прогресса.