США призвали Россию согласиться на гарантии безопасности для Украины, аналогичные статье 5 НАТО, – СМИ

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу после закрытого брифинга американских чиновников.

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Вашингтон согласовывает гарантии безопасности для Украины

Как сообщает журналист, ключевой темой предстоящего раунда переговоров станут гарантии безопасности. США также рассматривают эту встречу как возможность добиться ощутимого дипломатического прорыва. В то же время подписания итогового соглашения по итогам этих консультаций пока не ожидается.

Вашингтон предложил российской стороне согласиться на архитектуру безопасности, которая обеспечит Украине защиту по образцу четвертой и пятой статей Устава НАТО. В то же время один из чиновников отметил, что что касается любых конкретных обязательств со стороны США, то они будут зависеть от окончательного решения президента Дональда Трампа.

Вопрос контроля над территориями пока остается нерешенным. Россия продолжает требовать передачи всей Донецкой области, тогда как Украина настаивает на фиксации текущей линии соприкосновения. Несмотря на это, американская сторона отмечает, что в закрытых переговорах представители обоих государств проявляют определенную гибкость.

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Европейцы в консультациях

Соединенные Штаты планируют постепенно преобразовать трехсторонний диалог в более широкую многостороннюю переговорную площадку. К обсуждению будущей системы безопасности должны присоединиться Великобритания, Франция, Германия, Италия, а также структуры Евросоюза и НАТО.

Чиновники отметили, что переговоры в ОАЭ должны прояснить основные разногласия и определить рамки для следующих раундов. Хотя дипломаты и настроены "осторожно оптимистично", но если будет прогресс, то вскоре могут состояться встречи Украины и России на уровне лидеров, передает Рауфоглу.

Напомним, американские представители заявили о первых признаках непубличной готовности Москвы к компромиссам в переговорном процессе.

Кроме того, повестка дня встречи в ОАЭ были разделены на блоки по вопросам безопасности и территории, а также было выдвинуто предложение ввести механизм автоматического возобновления санкций против агрессора.