Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби: СМИ раскрыли два основных направления обсуждений

О повестке дня предстоящей встречи сообщил корреспондент американского телеканала PBS News Ник Шифрин со ссылкой на представителя администрации США.

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Что будут обсуждать Украина, США и Россия на переговорах?

Первый блок переговоров будет касаться гарантий безопасности для Украины после завершения войны. В частности, Вашингтон обсуждал с Москвой концепцию соглашения о безопасности для Киева по образцу четвертой и пятой статей Североатлантического договора.

Вторая часть переговоров будет посвящена территориальным предложениям. Американский представитель не стал раскрывать подробности, однако отметил, что в ходе закрытых переговоров обе стороны продемонстрировали определенную готовность к компромиссу.

Обе стороны продемонстрировали некоторую гибкость в частных беседах– цитирует журналист американского чиновника.

Отдельно представитель администрации США подчеркнул необходимость участия европейских стран в процессе урегулирования войны.

"Чтобы положить конец войне, Европа должна быть за столом переговоров. Нам нужно гораздо больше европейских дискуссий с Россией", – заявил американский чиновник.

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Он признал, что европейские союзники Вашингтона обеспокоены предварительными требованиями Москвы. В частности, Россия требовала вывода сил НАТО с восточного фланга Альянса.

Одной из идей для активизации диалога между Европой и Россией в Вашингтоне назвали возобновление работы Совета НАТО – Россия. Его деятельность была приостановлена в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

Еще одним вопросом, который обсуждают американская и российская стороны, является механизм автоматического возобновления санкций против России.

Речь идет о так называемом механизме snapback. Он предусматривает автоматическое возобновление ограничительных мер в случае нарушения определенных условий или обязательств.

Такой инструмент могут включить в пакет стимулов для России, чтобы побудить Москву соблюдать режим прекращения огня. В то же время детали возможного механизма и условия его применения пока не раскрываются.

Напомним, в США заявили, что впервые увидели " признаки реальной готовности России завершить войну " в отношении Украины. Стороны непублично демонстрируют готовность к определенным компромиссам, в частности по территориальному вопросу.