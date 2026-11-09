США закликали Росію погодитися на гарантії безпеки для України, подібні до статті 5 НАТО, – ЗМІ

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу після закритого брифінгу американських посадовців.

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Вашингтон узгоджує гарантії безпеки для України

Як передає журналіст, ключовою темою майбутнього раунду переговорів стануть гарантії безпеки. США розглядають також зустріч як можливість досягти відчутного дипломатичного зрушення. Водночас підписання фінальної угоди за підсумками цих консультацій наразі не очікують.

Вашингтон запропонував російській стороні погодитися на архітектуру безпеки, яка гарантуватиме Україні захист за зразком четвертої та п'ятої статей Статуту НАТО. Водночас один з посадовців зазначив, що будь-які конкретні зобов'язання з боку США залежатимуть від остаточного рішення президента Дональда Трампа.

Питання контролю над територіями поки залишається нерозв'язаним. Росія продовжує вимагати передачі всієї Донецької області, тоді як Україна наполягає на фіксації поточної лінії зіткнення. Попри це, американська сторона зазначає, що в непублічних діалогах представники обох держав виявляють певну гнучкість.

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Європейці у консультаціях

Сполучені Штати планують поступово трансформувати тристоронній діалог у ширший багатосторонній переговорний майданчик. До обговорення майбутньої системи безпеки мають долучитися Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, а також структури Євросоюзу та НАТО.

Посадовці зазначили, що переговори в ОАЕ мають прояснити базові розбіжності та визначити рамки для наступних раундів. Хоч дипломати й налаштовані "обережно оптимістично", але якщо буде прогрес, то незабаром можуть відбутися зустрічі України та Росії на рівні лідерів, передає Рауфоглу.

Нагадаємо, американські представники заявили про перші ознаки непублічної готовності Москви до компромісів у переговорному процесі.

Крім того, порядок денний зустрічі в ОАЕ розділили на безпековий і територіальний блоки, а також пропозицію запровадити механізм автоматичного відновлення санкцій проти агресора.