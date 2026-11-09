У США вперше відчули реальне бажання Росії завершити війну, – Reuters

Про це американський посадовець заявив журналістам напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, передає Reuters.

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Що у США кажуть про готовність Росії завершити війну?

За словами представника американської адміністрації, Вашингтон наразі з обережним оптимізмом оцінює перспективи переговорів. Він наголосив, що вперше відчуває реальне бажання Москви завершити бойові дії.

Це вперше я відчуваю, що з російського боку є реальне бажання завершити конфлікт– сказав американський посадовець.

Водночас він зауважив, що обидві сторони непублічно демонструють певну готовність до компромісів у територіальному питанні.

Однак, за його оцінкою, домовленості щодо територій, найімовірніше, з'являться лише наприкінці переговорного процесу. Спочатку сторонам потрібно досягти згоди з інших важливих питань, зокрема щодо післявоєнної архітектури безпеки.

Які питання обговорюватимуть на переговорах в Абу-Дабі?

Однією з головних тем тристоронніх переговорів стануть гарантії безпеки для України. Зокрема, сторони планують обговорити можливість надання Києву захисту, подібного до передбаченого статтею 5 Північноатлантичного договору НАТО.

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Ця стаття передбачає принцип колективної оборони: напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх.

Крім того, американський посадовець повідомив, що після переговорів в Абу-Дабі спецпредставники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф, імовірно, вирушать до Росії. Там вони можуть зустрітися з Путіним.