Хронологія подій
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Кушнер закликав Україну призупинити удари по НПЗ на 30 днів
Спецпредставник США під час переговорів в Осло жорстко закликав запровадити місячну паузу в атаках на російські нафтозаводи, назвавши це "жестом вдячності" за американські зусилля, повідомляє WSJ. джерело
Кремль відклав переговори в Абу-Дабі на дату після 4 листопада
Помічник глави РФ Юрій Ушаков заявив, що зустріч відбудеться після російського Дня народної єдності, пов'язавши це з відсутністю українських ударів, повідомляє Фокус із посиланням на ISW. джерело
США та Україна попередньо погодили представництво Європи на переговорах у форматі E3
Вашингтон і Київ попередньо домовилися, що інтереси континенту представлятимуть Велика Британія, Франція та Німеччина, повідомляє Financial Times.
США та Україна попередньо погодили представництво Європи у форматі E3
Вашингтон і Київ домовилися, що інтереси Європи на переговорах представлятимуть Велика Британія, Франція та Німеччина, повідомляє Financial Times. Водночас це рішення може викликати занепокоєння серед менших європейських держав.
В Офісі президента виключили формат телефонного дзвінка з Путіним
Радник президента Дмитро Литвин заявив, що ключові питання потребують безпосередньої зустрічі лідерів у тристоронньому форматі, передає УП. За його словами, розмови про дзвінки чи візити до Москви є спробою Росії уникнути повноцінних переговорів і конкретних гарантій.
В ОП відкинули телефонний дзвінок із Путіним і наполягають на зустрічі лідерів
Радник президента Дмитро Литвин заявив, що дзвінка недостатньо для домовленостей і гарантій, а заяви Москви є спробою зіскочити з повноцінного тристороннього формату, передає 24 Канал.
У Кремлі окреслили тему майбутніх тристоронніх переговорів в Абу-Дабі
Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що темою зустрічі стане безпека РФ та України після завершення бойових дій, передає РБК-Україна. Водночас він зазначив, що можлива присутність європейців не означатиме їхньої участі в перемовинах.
У Кремлі назвали темою переговорів в Абу-Дабі повоєнну безпеку
Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що зустріч буде присвячена безпеці після завершення бойових дій, повідомляє РБК-Україна. Водночас він зазначив, що можлива присутність європейців не вважатиметься участю в переговорах.
ЗМІ розкрили підготовку переговорів в Абу-Дабі та контакти Північної Європи з Кремлем
Тристоронні перемовини між США, РФ та Україною найближчим часом мають відбутися в Абу-Дабі без участі представників Євросоюзу, повідомляє Financial Times. Побоюючись укладення угод за спиною континенту, лідери Норвегії та Фінляндії провели телефонну розмову з Путіним без узгодження з іншими країнами ЄС. джерело
Лідери Норвегії та Фінляндії провели дзвінки до Кремля на тлі підготовки переговорів в Абу-Дабі
Переговори між США, Україною та Росією мають відбутися в Абу-Дабі, водночас керівники Норвегії та Фінляндії без узгодження з ЄС зателефонували Путіну, повідомляє Financial Times. джерело
У Кремлі оцінили вплив контактів з Європою на тристоронні переговори
Можливі розмови Володимира Путіна з європейськими політиками жодним чином не вплинуть на заплановані на листопад переговори України, США та РФ. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ТСН.
Кремль оцінив вплив розмов Путіна з європейцями на переговори
Можливі контакти з лідерами європейських країн аж ніяк не вплинуть на процес тристоронніх переговорів між США, Україною та РФ, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Він також зазначив, що питання участі представників Європи в листопадовій зустрічі не обговорювалося.
У Кремлі заперечили обговорення участі Європи в переговорах
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що залучення європейських представників до переговорів України, США та РФ не обговорювалося, передає 24 Канал.
Новокуйбишевський НПЗ у Росії зазнав удару безпілотників
У ніч проти 30 жовтня дрони атакували нафтопереробний завод у Самарській області, спричинивши масштабну пожежу, повідомило галузеве видання Enkorr.
Дрони уразили Новокуйбишевський НПЗ після паузи
Безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводу компанії "Роснефть" у Самарській області, де виникло щонайменше 11 осередків пожежі. За даними enkorr, атаки відновилися після майже двотижневої перерви.
США запропонували залучити формат E3 до переговорів щодо України
Вашингтон розглядає Велику Британію, Німеччину та Францію як можливих представників європейських інтересів, повідомляє Financial Times. Остаточного рішення щодо участі європейських країн у процесі поки не ухвалено.
США розглядають залучення формату E3 для участі Європи в переговорах
Вашингтон розглядає Німеччину, Францію та Велику Британію як представників інтересів Європи на перемовинах, повідомляє Financial Times. Водночас остаточного рішення щодо цього формату наразі немає.
Кремль виключив участь Європи у тристоронніх переговорах
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що залучення європейських країн до переговорів США, України та РФ не обговорювалося. Також він запевнив у готовності Путіна говорити з європейськими лідерами, але заявив про відсутність дзвінків із Києва.
ЗМІ розкрили деталі тиску Кушнера на Зеленського в Осло
Спецпредставник США вимагав зупинити нальоти на місяць на тлі наближення проміжних виборів до Конгресу, повідомляє 24 Канал.
Москва заявила про відкритість Путіна до дзвінків лідерів Європи
У Кремлі повідомили, що Володимир Путін відповість у разі дзвінка Емманюеля Макрона чи Фрідріха Мерца, водночас ухилившись від прямої відповіді щодо розмови з Володимиром Зеленським, повідомляє 24 Канал.
Українська армія призупинила кампанію ударів по російських НПЗ
Підрозділи далекобійних ударів отримали вказівку завершити розпочаті місії та припинити атаки через кризу у відносинах зі США, пише The Wall Street Journal. джерело
Україна завжди висловлювала готовність миру та президент Зеленський готовий говорити з Путіним. Водночас офіційний Київ не раз підтверджував свої слова діями.
Перемир'я в Україні: які події відбувалися останнім часом?
Зокрема, на початку жовтня Сили оборони на 3 дні призупиняли удари по російських НПЗ. Проте їх довелося відновити, оскільки Росія далі продовжувала знищувати нашу енергетику.
Щоправда, за інформацією WSJ, Україна начебто знову призупинили удари по НПЗ після тиску Трампа та його зятя Кушнера. Однак вночі дрони атакували Самару та прилетіло по тутешньому нафтопереробному заводу.
Яка імовірність переговорів Зеленського та Путіна?
Вранці 30 жовтня росЗМІ передали заяву речника Кремля Дмитра Пєскова. За його словами, Путін готовий спілкуватися з лідерами Європи, якщо ті до нього зателефонують. Щодо Зеленського він без особливих деталей додав: "Ніхто поки не телефонував".
В Офісі Президента на це відповіли, що потрібна не розмова, а зустріч. За допомогою подібних заяв Кремль намагається уникнути необхідності проведення тристоронніх переговорів на рівні лідерів.
Додамо, що Зеленський завжди відкритий до зустрічі з Путіним. Але вона має пройти не у Москві, як цього хоче господар Кремля, а на нейтральній території.
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