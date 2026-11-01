"Росія передає сигнали через США": Зеленський зробив нову заяву про території

Про це сказав президент Зеленський в інтерв'ю CNN.

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Що каже Зеленський про територіальне питання?

Ми, безумовно, не відмовимося від українських територій, але, звісно, Росія їх хоче– заявив Зеленський.

Зі слів президента, Кремль передає цю вимогу через американських посередників.

Росіяни вимагають, щоб ми добровільно відступили з територій, які вони самі не змогли захопити. Це нерозумна ідея. Це ірраціонально– сказав президент.

Також Зеленський додав, що були ознаки того, що Трамп запросить його на саміт G20 і ініціює процес припинення війни. І в разі офіційного запрошення Київ його підтримає.