"Россия передает сигналы через США": Зеленский сделал новое заявление о территориях

Зеленский подчеркнул, что не откажется от украинских территорий / Офис Президента
Россия настаивает на выводе ВСУ из частично оккупированных областей. Однако Украина ни за что не откажется от своих территорий.
Об этом заявил президент Зеленский в интервью CNN.
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Мы, безусловно, не откажемся от украинских территорий, но, конечно, Россия их хочет
По словам президента, Кремль передает это через американских посредников.
"Россияне требуют, чтобы мы добровольно ушли с территорий, которые они сами не смогли захватить. Это неразумная идея. Это иррационально", – сказал президент.
Также Зеленский добавил, что были признаки того, что Трамп запросит его на саммит G20 и инициирует процесс прекращения войны. И в случае официального приглашения Киев его поддержит.
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