"Россия передает сигналы через США": Зеленский сделал новое заявление о территориях

Об этом заявил президент Зеленский в интервью CNN.

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Мы, безусловно, не откажемся от украинских территорий, но, конечно, Россия их хочет– заявил Зеленский.

По словам президента, Кремль передает это через американских посредников.

"Россияне требуют, чтобы мы добровольно ушли с территорий, которые они сами не смогли захватить. Это неразумная идея. Это иррационально", – сказал президент.

Также Зеленский добавил, что были признаки того, что Трамп запросит его на саммит G20 и инициирует процесс прекращения войны. И в случае официального приглашения Киев его поддержит.