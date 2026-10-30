Кушнер тиснув на Зеленського, вимагаючи припинити удари по російських НПЗ, – WSJ

Як повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела, відповідне рішення набуло чинності минулого тижня на тлі загострення дипломатичних відносин між Києвом і Вашингтоном.

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Військові завершили розпочаті операції та змінили пріоритети

Цьому передували публічні заклики американського лідера усунути президента Володимира Зеленського та запровадження компанією SpaceX Ілона Маска обмежень на використання супутникового зв'язку Starlink для української сторони.

Два українські військові чиновники розповіли, що підрозділи далекобійних ударів отримали сповіщення про фактичне призупинення кампанії проти нафтопереробних заводів ще в середині жовтня. Їм дозволили лише довести до кінця операції, які вже перебували на стадії виконання.

Міністр оборони України Євген Хмара поінформував Володимира Зеленського, що армія вирішила утриматися від нальотів на нафтові підприємства через напружену дипломатичну ситуацію.

Президент України погодився з цією позицією, зберігши за військовими право поновити атаки у разі крайньої потреби.

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Сам Володимир Зеленський заперечив отримання офіційного наказу щодо повної відмови від ураження таких цілей.

Наші хлопці протягом цих днів намагалися діяти трохи обережніше. Але вони не мають наказу не бити по нафтопереробних заводах– заявив президент у Києві, зауваживши, що українські безпілотники зосередилися на інших цілях на території Росії.

Переговори в Осло та ультиматум Джареда Кушнера

Останніми тижнями Дональд Трамп звинувачував Київ у подорожчанні пального на світовому ринку, хоча експерти галузі пов'язували цінові коливання з війною США та Ірану.

Питання ударів по російській енергетиці особисто порушив спеціальний представник США Джаред Кушнер під час напруженої розмови із Зеленським 20 жовтня в Осло.

Джаред Кушнер, який брав участь у зустрічі дистанційно через хворобу, зажадав 30-денної паузи в атаках.

За його словами, він та спецпредставник США Стів Віткофф витрачають значні зусилля на переговори з Москвою, тому мораторій на удари по НПЗ розглядався як спосіб висловити вдячність за посередництво.

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Європейські партнери також радили українському керівництву врахувати чутливість цін на пальне напередодні виборів у США. Союзники в Європі висловили занепокоєння погіршенням риторики Трампа та перебоями у функціонуванні Starlink, рекомендувавши тимчасово утриматися від нальотів.

Зустрічні умови Києва та енергетичне перемир'я

Під час контактів із Вашингтоном Володимир Зеленський наголошував, що Київ розраховує отримати зустрічні поступки в обмін на припинення операцій проти російських НПЗ.

Основним бажаним варіантом для української сторони було взаємне енергетичне перемир'я, яке б зупинило російські удари по українських електростанціях.

Також Київ прагнув отримати додаткові ракети для систем протиповітряної оборони Patriot або дозвіл застосовувати Starlink над територією Росії для ураження ворожих ракетних комплексів. Утім, жодна із запропонованих ініціатив так і не отримала подальшого розвитку.